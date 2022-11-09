5 نواب يشكلون كتلة برلمانية تنسيقية جديدة

الأولى

أعلن أعضاء مجلس الأمة النواب: أحمد لاري وخليل الصالح وخليل أبل وصالح عاشور وهاني شمس تشكيل مجموعة تنسيقية للتنسيق بخصوص متطلبات المرحلة.

وقال النواب في بيان لهم امس:

«لما تقتضيه المرحلة المقبلة من عمل برلماني جاد لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، فقد قررنا تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية تتبنى كل اهتمامات أبناء الوطن، واضعين نصب أعيننا أهدافاً مشتركة من شأنها تقدم وازدهار وطننا الكويت ورفع المستوى المعيشي لمواطنيه من خلال إقرار تشريعات وطنية وشعبية وعلى رأسها حلول لجميع القضايا العالقة في ميادين التربية والتعليم والإسكان والصحة العامة ودعم المبادرين الكويتيين والكويتيين البدون وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الكويتي».

وأكد النواب في البيان «لن نتوانى عن دعم كل قضية تخدم الصالح العام، وسنكون خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين من خلال الرقابة والمحاسبة واستمرارنا في مكافحة الفساد التزاما بقسمنا، مشددين على أن العمل الجماعي هو سمة العمل الديموقراطي الفاعل، وأن التواصل مع أبناء الكويت هو معيار النجاح الذي سنستند عليه لاستمرارنا في هذا النهج الذي سنبدأه معاً».