«طوارئ الأمطار»: «الكوناكاربس» تعيق تنظيف مجارير الصرف!

الأولى

أكدت لجنة تداعيات الأمطار والسيول استعداداتها منذ يوليو الماضي لموسم الأمطار الحالي عبر أعمالها في صيانة فتحات صرف الأمطار وتنظيف خطوط صرف المياه وتقييم جاهزيتها اذ تم الانتهاء من قرابة 95% في محافظة العاصمة و85% بمحافظتي الجهراء والأحمدي فيما تصل نسبة الجاهزية بمحافظة مبارك الكبير الى 60%.

وأشارت الى أن ما يعوق تنظيف مجارير صرف الأمطار هو جذور «الكوناكاربس» خاصة في الشوارع الحرجة التي تغلق في أقل من 24 ساعة في منطقة البدع وأبو الحصانية والمنقف وبنيد القار، مقترحة وضع حل دائم عبر ارساء مضخات السحب خصوصا في حالات مد البحر. ودعت اللجنة الى ضرورة جاهزية خزانات المياه في منطقة الوفرة السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية وتفريغها استعدادا لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة مع صيانة الساتر الترابي لتلافي تكدس المخلفات، داعية بلدية الكويت الى ضرورة ازالة القمامة وبقايا تقليم الأشجار قبل فترة الأمطار بثلاث ساعات لتلافي انسداد المناهيل.

من جانبه أشار الدفاع المدني وفق البيان الى حصر المناطق الحرجة وعمل خطة ميدانية في حالات الطوارئ بالتعاون مع ادارات وزارة الداخلية لتنظيم الطرق بالاضافة الى تجهيز مواد توعوية وارشادية للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع وزارة الاعلام.