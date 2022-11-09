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8 جامعات تركية في الكويت.. وأفرع لكليات طبية


أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر أن اللجنة ناقشت في اجتماع لها امس اعتماد 8 جامعات تركية، مؤكدا انه اعتبارا من العام الدراسي المقبل ستكون هناك تخصصات طبية وكذلك أفرع لعدد من الجامعات العربية والغربية.
وأكد أن اللجنة اتفقت مع وزير التربية على ضرورة أن يحصل خريجو الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل، مع ضرورة عدم التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة.
وقال: من غير المعقول أن يتخرج 50 ألف طالب سنوياً ولا يجدون مكاناً لهم سوى في جامعة الكويت على الرغم من وجود مواقع عديدة وفقاً لقانون 76 لسنة 2019.

وأبدى المطر استغرابه من أن يصرف 200 مليون دينار على الجامعات الخاصة سنويا، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت كشفاً بأعداد المواطنين الذين يعملون في الجامعات الخاصة.
وختم بقوله إن هناك توجها من أعضاء اللجنة كافة الى أن تصل نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة إلى 50%.


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