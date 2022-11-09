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نفى ما تردد عن بيعها لأحد المواطنين

الناهض: منع تداول الحصص المملوكة للنائب البنغالي في 3 شركات

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 09 نوفمبر 2022

نفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ما نشر حول التنازل عن حصص النائب البنغالي في 3 شركات لصالح أحد المواطنين.

وبيّن في وثيقة حصلت النهار على نسخة منها أن هناك إجراءات لمنع تداول الحصص المملوكة للنائب البنغالي وذلك لوجود دعوى منظورة أمام القضاء تتصل بذات الموضوع، ولحين الانتهاء من الفصل في تلك الدعوى.

وأضاف الناهض قائلاً: خاطبت الوزارة كلا من النائب العام والفتوى والتشريع لبيان القضايا المنظورة كافة أمام القضاء والشكاوى المتعلقة بقضية النائب البنغالي ومتابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع، حتى يتسنى اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن هذا الملف.


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