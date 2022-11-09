«تسميم» عرفات.. غدر وخيانة!

الأولى

كشفت محاضر التحقيق في ملف اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات عن المتورط الرئيس في اغتيال أبو عمار وعن الطريقة التي تم دس السم له.

ونشرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نسخاً من محاضر التحقيق مع شخصيات في السلطة الفلسطينية، تكشف تفاصيل ما تحدثت به قيادات من السلطة وحركة فتح للجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة اللواء توفيق الطيراوي في أكتوبر 2010.



وكشفت وثيقة جديدة نشرتها الوكالة شهادة اللواء فيصل أبو شرخ قائد قوات الـ17، (قائد أمن الرئاسة الفلسطينية)، في عهد عرفات، قال فيها إن عرفات كان يأكل طعامه بعدما يتذوقه مسؤولون أمنيون، إلا في حال كانت حبة شوكولاتة، وإن ثلاثة أطباء فقط كانوا يحضرون له أدويته، فيما كان سفير فلسطين في النمسا أو سويسرا (لا يذكره بالتحديد) يجلب له الحلويات.

وأكد أبو شرخ أن عرفات كان حريصاً على عدم معرفة أحد اسم الدواء الذي كان يتناوله، إلا أشخاص محدودين جداً كانوا يأتون به من خارج الوطن، ويشرف هو شخصياً على إتلاف علبة الدواء بنفسه، إلا أنه يشك أن الإسرائيليين وصلوا للرئيس من خلال دوائه، وتمكنوا من استبدال علبة بأخرى.



وأضاف أبو شرخ في شهادته أن عرفات استقبل وفداً من 300 شخص من مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية قبل مرضه الأخير بنحو عام، وبعدما أكمل السلام على ثلاثة أرباعهم، وضع يده على فمه، ما استدعى إخراجه من القاعة واستفرغ عقبها مباشرة، وبقي مريضاً بعدها أربعة عشر يوماً.

وصل وفد طبي مصري - أردني لإجراء الفحوصات، لكنه لم يصل لنتيجة معينة، وبعد عام مرض عرفات مرضه الأخير، لكن لم تؤخذ عينة من الاستفراغ، موضحاً وجود تشابه في الأعراض بين مرض عرفات الأول ومرضه الثاني مع ظهور البقع الحمراء عليه.



ولم يستبعد أبو شرخ أن يكون أحد المشاركين في وفد سلفيت قد وضع في يده شيئاً عند التسليم على عرفات، وقال: استنتاجي أنه سُمم.

وشهد أبو شرخ أن يوسف عبدالله، سكرتير عرفات الخاص، غادر سريعاً إلى خارج البلاد، وقال: الجميع استغرب واندهش من مغادرته بسرعة، لكنه جلس مع أبو مازن قبل أن يصبح رئيساً، وطلب منه المغادرة.



وتوفي ياسر عرفات أبو عمار في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004 بعد فترة من الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله، فيما تم تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله.

وكانت قناة الجزيرة القطرية كشفت في تحقيق استقصائي لها عن إمكانية وفاة عرفات بمادة البولونيوم المشعة.