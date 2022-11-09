الأربعاء 09 نوفمبر 2022 ,15 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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رياضة
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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لمن لا يعلم... الكويت دولة دائمة وليست ... بلداً مؤقتاً !
تائه
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