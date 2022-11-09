ولي العهد: حياة أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة

وطن النهار

عاد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء أول من أمس قادما من جمهورية مصر العربية.

وذلك بعد مشاركة سموه في مؤتمري قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ (COP27) والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واللتين عقدتا في مدينة شرم الشيخ، ورافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.



وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة عكست عمق الروابط التاريخية وعرى الأخوة الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما سجل سموه كل التقدير والثناء على ما بذله من جهود كبيرة توجت بتنظيم متميز لإنجاح قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ27 وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية مما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها جمهورية مصر العربية على الساحتين الإقليمية والدولية راجيا سموه أن تتضافر الجهود كافة لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمتين أهدافهما المنشودة التي تسعى جميع الدول لتحقيقها من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم ولأجيالها القادمة.



كما بعث سموه له أصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية سائلا المولى القدير أن يكلل بالتوفيق جهوده الدؤوبة لخير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها.

وبعث ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر على ما بذله سموه من جهود كبيرة توجت بتنظيم ومشاركة متميزة لإنجاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية والتي عقدت بجمهورية مصر العربية تزامنا مع قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته الـ27، راجيا سموه أن تتضافر الجهود كافة لتدعيم وتعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي وأن تحقق قرارات وتوصيات القمة أهدافها المنشودة التي تتطلع إليها جميع الدول المشاركة من أجل حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب العالم وأجيالها القادمة.



كما عبَّر سموه عن أصدق تمنياته بموفور الصحة والعافية سائلا المولى القدير أن يكلل بالتوفيق جهود سموه الدؤوبة لخير ورفعة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

