وزير الخارجية: ملتزمون بالوصول للحياد الكربوني

وطن النهار

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر التزام الكويت بتعهداتها بشأن الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاع النفطي والغاز وعلى صعيد الدولة كلها في حدود عام 2060.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ سالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب27) والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ. وقال ان الكويت شاركت في القمتين اللتين عقدتا في وقت متزامن «قمة الأطراف» بدعوة من الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة وقمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» بدعوة من ولي العهد السعودي والرئيس المصري.

