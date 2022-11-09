«الرحمة العالمية»: 775 عملية لإعادة البصر في النيجر

وطن النهار

نفَّذت جمعية الرحمة العالمية، حملة لمكافحة أمراض العيون في النيجر ضمن حملتها الصحية «أريد أن أرى». وقال رئيس مكتب غرب أفريقيا في الرحمة العالمية يوسف الطويل، إن الرحمة العالمية أقامت مخيماً لمكافحة العمى في النيجر، أجرت خلاله فحوصات طبية لنحو 4700 مريض، ونفذت 775 عملية عيون، مبيناً أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الصحية للجمعية في دول أفريقيا.

وقال الطويل في تصريح صحافي، ان الحملة تهدف للمساهمة في القضاء على العمى وأمراض العيون بهدف التخفيف من معاناة الكثير من المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، مؤكداً على أهمية الحملات الطبية في تقليل المعدلات المرتفعة للعمى ومشكلات الإبصار.

وأشار إلى أن «الرحمة العالمية» تولي جوانب التنمية الصحية اهتماماً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة، التي يواجهها العديد من سكان المناطق الفقيرة في العالم بشكل عام وفي دول أفريقيا بصورة خاصة، معربا عن الشكر لأهل الخير الذين يجودون بصدقاتهم وزكواتهم دعماً للمرضى المحتاجين في تلك المناطق، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم عطاياهم المباركة وأن يجعلها في موازين حسناتهم.

