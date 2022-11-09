البغلي: فريق للتدخل السريع يرصد العنف تجاه الأطفال

وطن النهار

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الاسرة مي البغلي، متابعتها لواقعة تعرض أطفال للعنف وملابساتها، مشيرة إلى أنها وجهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتواصل مع الحالة فورًا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وكشفت، عن تشكيل فريق تدخل سريع يضم جميع الجهات المختصة لرصد جميع حالات الإساءة والعنف خاصة تجاه الأطفال، والاستعانة بكل الخبرات والطاقات من خلال برنامج التأهيل النفسي لمساعدة كل من يتعرض منهم أو ذويهم لأي نوع من انواع العنف او الاساءة أو التحرش.

من جانب آخر وجّه وزير العدل وزير الأوقاف وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد لاستمرار الهيئة في تكثيف برامج ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

وأوضح في تصريح صحافي عقب استقباله مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة حمد البرجس أن الهيئة نجحت في إطلاق 46 خدمة الكترونية من خلال موقعها الالكتروني و36 خدمة من خلال تطبيق سهل الحكومي من بينها تلقي المشمولين بالرعاية وكل المستفيدين من خدمات الهيئة لتنبيهات دورية من التطبيق بشأن مستجدات معاملاتهم لدى الهيئة وكذلك مستحقاتهم المالية مع إمكانية تحويلها الى حساباتهم بمجرد إمداد الهيئة عبر التطبيق بأرقام تلك الحسابات.

وكشف الوزير عن أن الهيئة تقدم خدمات الصرف المباشر للمستحقات عبر الحسابات المصرفية للمستفيدين حيث نجحت في تحويل أكثر من 31 مليون دينار لحسابات المشمولين بالرعاية والمستحقين عبر الموقع والتطبيق وذلك منذ انطلاق التطبيق في سبتمبر 2021، مشيرا الى أهمية الاستمرار في خطط التطوير التي تنفذها الهيئة في مجالات عملها عبر التوسع في الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وأساليب الإدارة والتجارب الناجحة. وذلك لتحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين. كما أشاد الوزير بالتطور الذي شهدته برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية ولاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية. وكذلك تعزيز التواصل مع القُصَّر والمستفيدين برعاية الهيئة والجمهور بشكل عام بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الالكتروني والاجتماعي.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير لاسيما مع ارتفاع عدد المستفيدين من رعاية الهيئة لنحو 48.8 ألفا، بنهاية أكتوبر من العام 2022 منهم 20% من القصر و70% من الراشدين والبقية للفئات الاخرى وتشمل المراحيم والمحجور عليهم والمفقودين، والرعاية الخاصة والاثلاث، مشيرا الى أن العدد التراكمي للمستفيدين من رعاية الهيئة تجاوز 350 ألفا من أبناء الكويت بنهاية أكتوبر من العام 2022.

من جهته شدد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة حمد البرجس على حرص الإدارة التنفيذية على وضع وتنفيذ خطط تطوير تتناسب مع احتياجات الهيئة والمشمولين برعايتها وتواكب خطط الدولة وتوجيهات الحكومة وبما يحافظ على ريادة الهيئة الإقليمية.

وأضاف ان الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية التواصل الفعال مع مختلف الجهات ذات الصلة بعملها وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها في مواصلة تطوير خدماتها وتحسين أدائها في مختلف المجالات ولاسيما اداؤها المالي والاستثماري.

