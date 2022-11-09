الجارالله: مشكلة العالم تتمثل في التزوير والتزييف والفساد

وطن النهار

حذَّر رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية وزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله من «التزييف» و«التزوير» و«الفساد» في مختلف المجالات بصفة عامة، وفي الشؤون الصحية بصفة خاصة، مشيرا الى أنها اصبحت مشكلة عالمية تسعى الدول كافة الى صياغة معاهدات واتفاقيات من أجل توحيد الجهود والوصول إلى قوانين متناسقة وموحدة للقضاء على الفساد وتوابعه ومسبباته جاء هذا في كلمته خلال الندوة التي اقامها الاتحاد العربي لمكافحة الفساد والتزوير.

وبين د.الجارالله أن من أهم الحلول لمواجهة الفساد هي «الحوكمة» بالقيادة الرشيدة وضمان إدارة المنظمات أو المؤسسات بفعالية منوها الى أن الحوكمة تتلخص فى مفهوم الإدارة الرشيدة التى تتسم بالفعالية، والشفافية، والمصداقية، اضافة الى سرعة الإنجاز والتوجيه وفعالية الإشراف والعدالة مع المحاسبة والمساءلة بهدف المواجهة الحاسمة لتفشى القيادة السيئة والفساد الإداري والمالي وافتقار الرقابة والإشراف والمساءلة وشفافية المعاملات.

واعتبر «الحوكمة» نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي لتحديد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية واصحاب المصالح stalk holders وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المنظمة، علما انها نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل.

وأضاف: للشريعة الإسلامية جذور راسخة فى مفهوم الحوكمة فهى تعضد المبادئ التسعة الأساسية للحوكمة التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي: المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، الاستجابة، الإجماع العام، المساواة، الفاعلية والكفاءة، المساءلة، والرؤية الاستراتيجية، ومدى تجذر هذه المبادئ في الشريعة الإسلامية.

وافاد بأن هناك محاور أساسية لنجاح الحوكمة فى مكافحة الفساد، وهي وجود رغبة سياسية وطنية صادقة، وتحديث البنية التحتية للكوادر الفنية والإدارية، والقانونية، والجنائية، بالاضافة الى التشريعية، او الرقابية والمحاسبية، فضلا عن الثقافة الاجتماعية الرافضة للفساد في مختلف أشكاله، ومشاركة المجتمع المدني باعتباره أحد الركائز الأساسية في محاربة ذلك كله، والتواصل مع الشبكات الحلية والعالمية العاملة فى مجالات مكافحة الفساد والتزوير.

ونوه الى الحوكمة وأهميتها المطلقة فى مكافحة الفساد والتزوير، والتي أصبحت قضية عالمية وخاصة فى المجالات الصحية، بهدف تعزيز الصحة وزيادة فعالية النظم الصحية وتحقيق رغبات المستفيدن من الخدمات الصحية، مناشداً الجميع بتبني نظم حوكمة فعالة لمكافحة الفساد والتزوير والتزييف.

وتطلع د.الجارالله الى اصدار الميثاق الإسلامي لمكافحة التزوير والتزييف عبر تشكيل لجنة شاملة من المنظمة الإسلامية والاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف والاتحاد العربي للحوكمة وغيرها من المؤسسات المعنية لاستصدار الميثاق الإسلامي لمكافحة التزوير والتزييف.

