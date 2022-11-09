«مفوضية شؤون اللاجئين» أشادت بالشراكة مع الكويت

وطن النهار

أشاد المبعوث الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقرن الافريقي السفير محمد افيد بالشراكة والدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت حكومة وشعبا لمساعدة اللاجئين والنازحين في القرن الافريقي.

وقال افيد في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه والوفد المرافق نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي: إن المفوضية تتمتع بشراكة استراتيجية امتدت لسنوات طويلة مع الكويت.

وأضاف افيد: إن الكويت لعبت دورا رياديا في دعم الجهود الإنسانية عالميا وهي شريك فاعل وحيوي في سبيل تطوير آليات التعاون الإنساني وتعزيز العمل المشترك القائم على الاستجابة.وأكد أهمية الجهود الإنسانية التي تضطلع بها الجمعية على مستوى العالم مثمنا جهودها في إغاثة المنكوبين في شتى بقاع العالم.

وشدد على أهمية استمرار الدعم الدولي والتضامن مع اللاجئين والنازحين في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتحديدا في القرن الافريقي ومن ضمنها السودان والصومال وجنوب السودان.

وقال إن اللقاء تضمن استعراضا لأنشطة المفوضية بالقرن الأفريقي في الصومال واثيوبيا والسودان والاطلاع على الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بقضايا اللاجئين في المنطقة.

من جانبه أعرب الحساوي في تصريح مماثل لـ(كونا) عن سعادته بزيارة السفير افيد للاطلاع على نشاطات وانجازات الجمعية منوها بالدور المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحرص دولة الكويت على مواصلة دعم جهود المفوضية.

وقال إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في إطار حماية حقوق اللاجئين والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم خصوصا بدول القرن الأفريقي. وأكد حرص الجمعية على عقد هذه اللقاءات وبحث الآفاق المستقبلية في سبيل تعزيز مكانة الجمعية والحفاظ على دورها الإنساني الرائد ومد يد العون وإغاثة المحتاجين واللاجئين والنازحين بالقرن الافريقي.

وقال الحساوي إن قضية اللاجئين من القضايا الملحة التي تستدعي اهتمام مختلف الأطراف والجهات لما تتطلبه من توفير الدعم العاجل والمساعدات التي تسهم في تحسين حياتهم وتمكينهم من الاستمرار في العطاء رغم الظروف المحيطة بهم والتي دفعت لمغادرة منازلهم وأوطانهم.

