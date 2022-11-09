«العلوم الصحية» نظَّمت «قانون مزاولة الطب»

وطن النهار

نظَّمت كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان «ما يجب معرفته عن قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها» حاضر فيها رئيس جمعية طب الأسنان الكويتية رئيس وحدة جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة د.محمد دشتي،وذلك في قاعة السمينار بالكلية.

من جانب آخر تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني تنظم كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني الذي سيقام خلال الفترة من 14-15 من نوفمبر الحالي.

وبهذه المناسبة صرح عميد كلية العلوم الصحية د. بدر الخلف أن المؤتمر العربي الأول للتغذية والنشاط البدني هو مؤتمر خاص بكلية العلوم الصحية التي تعتبر بدورها من الكليات العريقة في منظومة الهيئة، كما أن قسم علوم الأغذية والتغذية من الأقسام المتميزة بالكلية في الإطار الأكاديمي الذي يسعى بخطوات ثابته وبالتنسيق المستمر مع سوق العمل إلى الارتقاء بمستوى البرامج الأكاديمية في شعبتي علوم الأغذية والتغذية.

وأضاف د. الخلف أن مع تنظيم هذا المؤتمر تسعى الكلية إلى تحقيق متطلباتها وتطلعاتها وتنمية وتطوير مقرراتها الدراسية ومؤهلات طلبتها من خلال تدريبهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بهدف تقديم أكبر توعية صحية لأفراد المجتمع في مجال التغذية والنشاط البدني نظرا لما يشهده العالم ومن أهم ما يحتاجه اليوم هو وجود توعية فكرية للعديد من المجتمعات.

