«دسمان» ينظم يوماً توعوياً بمخاطر «السكري» الإثنين المقبل

وطن النهار

يقيم معهد دسمان للسكري يوماً مفتوحاً بمناسبة يوم السكر العالمي الذي يصادف الاثنين 14 نوفمبر الحالي في مجمع الحمرا. وفي تصريح صحافي أفاد طارق العريان، مدير العلاقات العامة والإعلام في المعهد أن اليوم المفتوح لهذا العام سيكون يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر من الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة 8 مساءً في قاعة المعارض في الميزانين في مجمع الحمرا التجاري. وأضاف قائلاً أنه سيكون يوماً حافلاً بالأنشطة التوعوية والترفيهية والفحوصات والاستشارات الطبية والتغذوية وغير ذلك من الأنشطة، وذلك برعاية كريمة من بيت التمويل.

وأضاف أن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من أخطار مرض السكري، لافتاً إلى أن المعهد لا يألو جهداً في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج». وناشد العريان الجمهور من جميع فئات المجتمع، حضور هذا اليوم المميز للاستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية، مؤكدا على ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة أفراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف إليه من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة، وبالأخص يوم السكر العالمي، حيث سيتواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على أي أسئلة طبية يطرحها الحضور.

