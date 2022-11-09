«التربية»: نماذج دروس لرفع أداء المعلمين الجدد

وطن النهار

نفذت وزارة التربية، متمثلة بالتوجيه الفني العام للغة الفرنسية، خطة نماذج دروس للصفين الحادي والثاني عشر في القسم الادبي بمنطقتي الفروانية والجهراء التعليميتين والتي امتدت إلى اسبوعين متتاليين، تحت إشراف الموجه العام أنور الكندري ومتابعة الموجه الفني الأول بالإنابة فرح أسيري وموجهي منطقة الفروانية التعليمية السيد السواح ويحيى بورحمة، بمشاركة مدارس البنات الثانوية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن التوجيه الفني للغة الفرنسية يهدف من خلال تقديم هذه النماذج إلى تنمية ورفع أداء المعلمات الجدد على المنهجية السليمة لتدريس حصص الفهم والقواعد والتواصل الشفهي إضافة إلى توضيح مراحل تسلسل الدرس والآلية السليمة الواجب اتباعها عند الشرح والتدريبات التثبيتية والتطبيقات المناسبة للدرس، إلى جانب تطبيق ألعاب تربوية خلال الحصة الدراسية بهدف تنشيط الطالبات وحثهن على المشاركة والتفاعل.

وأوضحت ان برنامج الخطة الذي تم تنفيذه تضمن مجموعة من ورش العمل شملت النطق الصحيح للغة الفرنسية، وتنمية مهنية لرؤساء الأقسام وورشة عمل لتحفيز المتعلمين إضافة إلى افتتاح مختبر اللغات الفرنسية ونموذج درس الوحدة الثانية.

