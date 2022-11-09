«المفتوحة» استضافت «اتجاهات تعليم اللغة الإنكليزية»

وطن النهار

استضافت الجامعة العربية المفتوحة المؤتمر السنوي لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، تحت شعار «اتجاهات ابتكارية في تعلم اللغة الانجليزية والتطوير المهني وإعداد المعلمين أثناء وبعد الجائحة» بإشراف من برنامج اللغة الإنجليزية في الجامعة في الكويت ورئاسة د. مارين ميلاد عضو هيئة التدريس في البرنامج.

وافتتح د. عزيز ثابت عميد كلية الدراسات اللغوية بالجامعة وآن نيومن رئيس جمعية (TESOL Kuwait) فعاليات المؤتمر، الذي يهدف إلى تطوير مهنة تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وتأهيل معلمي اللغة في مدارس وجامعات القطاع الحكومي والخاص من خلال صقل مهاراتهم وقدراتهم التدريسية وكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة، وقدم د. عزيز ثابت في الافتتاحية عددا من الرؤى التي تخلق مناخا تعليميا يخزل من الرهبة المصاحبة لتعلم لغة أجنبية وتحبب المتعلم في ما يتعلمه وتشركه في عملية التعليم والتعلم من خلال استخدام أساليب تدريسية - تعلمية صفية حديثة، مجربة عالميا ومناسبة لثقافتنا المحلية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من متخصصين وخبراء في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية من جامعات عالمية وإقليمية ومحلية، حيث شاركت الدكتورة لويس أوهاشين من جامعة غاكوشين في اليابان كمتحدثة أساسية في المؤتمر وقدمت ورقة بعنوان «استكشاف دور الترجمة الآلية في تعليم اللغة»، ومن بين المتحدثين الأساسيين مارتن كيرتس المدير الأكاديمي في شركة غارنيت للتعليم، حيث قدم ورشة عمل بعنوان «تنظيم الدروس: الحضورية وعن بعد»، ومن جامعة إسيكس في المملكة المتحدة شاركت الدكتورة كريستين جونو بورقة عن «فهم الكفاءات الاجتماعية والعاطفية في الفصول الدراسية لتعليم اللغة في القرن الواحد والعشرين».

