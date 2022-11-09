المحري لاستحداث خدمات لوجستية في المنطقة الشمالية

وطن النهار

قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحاً بشأن أراض في المنطقة الشمالية تستغل كمخازن وخدمات لوجستية تخـدم جميع الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من أنشطة وخدمات.

وقال المحري في مقترحه إن الدولة في خطتها الطموحة الكويت 2035، إلى تحقيق نهضة تنموية في كل المجالات والأصعدة ويأتي في مقدمة هذه المجالات المجال الصناعي والتجاري والخدمي، موضحاً أن التقدم في هذه المجالات يحتاج إلى بنية خدمية تمهد لها الطريق وتقدم لها المستلزمات والاحتياجات الضرورية للعمل والإنتاج

واضاف أن توفير وتخصيص أراضي تستغل كمخازن، أمر في غاية الأهمية لكل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، إذ هي مـن لوازم هذه الأنشطة وعاملاً رئيساً في قيامها ورفع انتاجيتها وكفاءتها وإن كانت بعض المناطق في البلاد تخطى بمثل هذه النوع من التخصيص، فإن ثمة مناطق أخرى بالدولة ومنها المنطقة الشمالية لا تخطى بهذا النوع من التخصيص بالقدر الكافي.

وقد قدمت عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان اقتراحا بتنظيم مسابقة للتصميم المعماري بهدف اعتماد تصميم موحد لجسور المشاة والدراجات الهوائية يتناسب مع كل الأمكنة التي توضع فيها.

وأوضحت الشلفان في اقتراحها أن الجانب المعماري يؤدي دورا مهما في تعزيز هوية الدولة وإعطاء انطباع مهم عن طابعها العام وترسيخ صورة ذهنية متميزة عنها، ويمكن الدلالة على ذلك بأبراج المياه في الكويت التي تمثل معلما عمرانيا جماليا، فضلا عن تقديمها نموذجا عن دور البلاد الرائد في مجال تحلية المياه.

وأشارت إلى أن الكويت تستهدف ضمن رؤية المخطط الهيكلي الرابع رفع مستوى الحياة لسكانها والمحافظة على سلامتهم، وذلك من خلال أهداف عديدة منها توفير وسائل نقل متعددة لا سيما تحسين شبكة المشاة والدراجات الهوائية التي تشمل الجسور، والمتابع للتصاميم العمرانية لجسور المشاة في البلاد لا يكاد يلمس أي توحيد للشكل المعماري لتلك الجسور، ولا مراعاة للبيئة والطبيعة الجغرافية أو الشكل الجمالي لها، مما يستدعي النظر في إيجاد فرصة لإحداث طابع عمراني وجمالي متميز لتحقيق هذا الهدف.

وأرفقت الشلفان عددا من البنود كنبذة عن المسابقة تهدف إلى تشجيع جميع المكاتب الهندسية الكويتية على المساهمة في توحيد التصميم المعماري لجسور المشاة والدراجات الهوائية في البلاد، لتتناسب مع المواقع التي تنشأ فيها، وتسهم في إبراز الجمال المعماري للبلاد، وفي الحد من التشوه البصري، ومواكبة المستجدات العمرانية التي تركز على المحافظة على البيئة وضمان استدامة مواردها، فضلا عن اعتبارها معالم جمالية تبرز اهتمام الجهات المعنية بالتطور العمراني والتمدن الحضري.

وأشارت إلى المتطلبات التصميمية منها تقديم تصميم موحد لجسر مشاة ودراجات هوائية لموقعين مختلفين بحيث يتناسب التصميم مع معطيات الموقع، مع الالتزام بالشكل العام للتصميم، ومراعاة النقاط الآتية تصميم معماري عصري ومميز ومواكب لمفاهيم الاستدامة، يوفر مسارات منفصلة للمشاة والدراجات الهوائية ويراعي السلامة العامة، يتناسب مع ظروف الشوارع المتغيرة من مسافات وارتفاعات وعلاقات بالأرصفة، تصميم إنشائي يراعي تغطية مسافات وارتفاعات مختلفة استخدام مواد ملائمة لبيئة الكويت، مراعاة قسوة الطقس والتظليل، بالإضافة إلى التقيد بتطبيق الكود الكويتي للتصميم العام المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مراعاة ظروف المناخ للحد من الصيانة الدورية.

وأقترحت الشلفان تشكيل لجنة تحكيم تتكون من عضوين من المجلس البلدي، ممثل عن المدير العام من الجهاز التنفيذي في البلدية، ممثل عن هيئة الطرق والنقل البري، ممثل عن وزارة الأشغال، ممثل عن الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية، ممثل عن جامعة الكويت كلية العمارة.

