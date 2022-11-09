بلدية الجهراء رفعت 48 عربة متنقلة

وطن النهار

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعه إن الإدارة نفذت جولات ميدانية لمحاصرة الباعه الجائلين ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وأوضح أن الجولة اسفرت عن رفع وحجز 25 عربة متنقلة و23 عربة أيس كريم وإرسالها لموقع حجز البلدية فضلا عن رفع ومصادرة حمولة لوريين من الأعلاف.

وأشار إلى مواصلة مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

