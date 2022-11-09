العجمي: السواعد الكويتية أطلقت تشغيل مصفاة الزور

وطن النهار

اشاد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» سعد العجمي باعلان الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد البدر تشغيل مصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الاولي لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم. وقال في تصريح صحافي ان هذا الحدث التاريخي يثبت يوما بعد يوم مدى كفاءة وقدرة ابناء الكويت من عمال شركة كيبيك على تحدي الصعاب وتحقيق اهم الانجازات على مستوى العالم وخاصة ان تنفيذ اغلب مراحله تم خلال ازمة كورونا المستجد. واشاد العجمي بسواعد عمال شركة كيبيك ومواصلتهم العمل ليل نهار وخاصة الزملاء في مجموعات العمليات، والصيانة والخدمات الفنية والهندسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن والإطفاء، لتحقيق هذا الانجاز التاريخي وغيره من الانجازات الكبيرة مشيدا في الوقت ذاته بإدارة الشركة وما توفره من مناخ يشجع على العمل والابداع. ولفت الى ان تشغيل المصفاة الأولى هو البداية و من ثم تتلوها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاة الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من أكبر مصافي التكرير في العالم. وأعرب العجمي في ختام تصريحاته عن شكره وتقديره لجميع الجهود التي بذلت وأثبتت جدارتها في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الذي سيسهم في تعزيز خطة التنمية لدولة الكويت، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد.