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نافياً ما تردد عن بيعها لمواطن كويتي

الناهض: منع تداول حصص النائب البنغالي في 3 شركات

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 09 نوفمبر 2022

نفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ما نشر حول التنازل عن حصص النائب البنغالي في 3 شركات لصالح مواطن كويتي حتى تاريخه.
وبيّن الناهض في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن هناك إجراءات بمنع تداول الحصص المملوكة للنائب البنغالي المذكور صادرة من القطاع القانوني في وزارة التجارة والصناعة وذلك لوجود دعوى منظورة أمام القضاء تتصل بذات الموضوع، لحين الانتهاء من الفصل في الدعوى الموضوعة المتعلقة بالنائب المذكور.
وعن الإجراءات المتبعة في تداول ونقل الحصص في الحالات المماثلة المشتبه بها، بيّن الناهض أنه في حال ورود أي وقف في إجراءات من الجهات الرقابية مثل: النيابة العامة وإدارة التنفيذ والفتوى والتشريع والجهات الحكومية الأخرى، تقوم الوزارة في النظام الآلي المخصص بقطاع شؤون الشركات والتراخيص التجارية لضمان عدم أخذ أي إجراء من قبل أي موظف لا يعلم بوجود الوقف من الجهات الرقابية.


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