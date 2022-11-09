«وحدة التأمين» أصدرت 3 قرارات تنظيمية

مال وأعمال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين 3 قرارت، جاءت بين الموافقة على السماح لشركة بممارسة نشاط خبير اكتواري، وتقييد لشركة في سجل الوحدة، والترخيص لجهات بمزاولة مهنة أنشطة التأمين وإعادة التأمين. وتضمن القرار الأول: منحت الوحدة موافقة لتأسيس شركة لوكس اكتواريس، ذات مسؤولية محدودة لممارسة نشاط خبير اكتواري برأسمال يصل إلى 17.5 ألف دينار، وتسري هذه الموافقة 6 أشهر قابلة للتجديد، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة. وذكرت أنه سيرخص لهذه الشركة قيد التأسيس بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة والصناعة واستكمال كل متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر. وجاء القرار الثاني بتقييد شركة يو اتش واي بيلارز - مكتب الدعيج لتدقيق الحسابات في السجل لمدة 3 سنوات. وتضمن القرار الثالث: رخصت الوحدة لـ3 شركات وفرد لمزاولة أنشطة التأمين أو إعادة التأمين والمهن التأمينية والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 وتكون مدة الترخيص 3 سنوات، والشركات هم «الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين، وشركة غولدن سيلد لوساطة جميع أعمال التأمين، وشركة سيفتي لوساطة التأمين، إلى جانب عبدالعزيز عبدالحسن علي خاجة كخبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.