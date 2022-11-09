بروكسل تستضيف منتدى «أوروبياً - خليجياً»

مال وأعمال

تستضيف العاصمة البلجيكية «بروكسل» في الـ 24 من نوفمبر الحالي منتدى الاعمال بين الاتحاد الاوروبي - ودول مجلس التعاون الخليجي حول التنوع الاقتصادي. وذكر بيان صادر عن الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ان الحدث المرتقب «سيناقش (الناس، المكان، الازدهار: اعادة البناء بعد الوباء) في ستة من سلسلة منتديات اعمال للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تعقد في أوروبا والخليج». ولفت البيان الى ان المنتدى سيتناول ايضا التغير المناخي وامن الطاقة وتحديات التحول البيئئ والرقمي التي تواجه دول الجانبين. كما سيتم في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمنتدى تناول الموضوعات الشاملة من قبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس على ان يتم تناولها بالتفصيل في حلقات النقاش اللاحقة.