«زين»: 152 مليون دينار صافي الأرباح بنمو 12 %

مال وأعمال

رفعت مجموعة زين أرباحها الصافية عن فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية إلى 152 مليون دينار (497 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير، وسجلت ربحية السهم الواحد 35 فلسا.



وسجلت زين أكبر مجموعة اتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا نموا قويا على جميع مؤشراتها المالية، إذ أظهرت النتائج المالية المجمعة ارتفاع الإيرادات بنحو 12% لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار)، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ 1.1 مليار دينار (3.8 مليار دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مجموعة زين أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) عن فترة التسعة أشهر 491 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، بنسبة نمو 3%، مقارنة مع 478 مليون دينار (1.6 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام 2021، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 39% عن ذات الفترة.



وعزت المجموعة نمو المؤشرات المالية خلال هذه الفترة إلى قوة الكفاءة التشغيلية لشبكاتها وزخم عملياتها التجارية، إذ حققت عملياتها نموا قويا في أسواق الكويت، السعودية، والسودان، مع تنوع العروض والخيارات التي تقدمها في قطاع الخدمات الرقمية، إذ حققت الأخيرة نسب نمو قوية في الإيرادات على وجه التحديد حيث بلغت 47%، وعزت المجموعة أيضا نمو المؤشرات المالية عن هذه الفترة إلى التوسع في قطاع المشاريع والأعمال الـ B2B، والانتشار الذي تحققه أعمال شركةZainTech في خدمات السحابة والخدمات المدارة والأمن السيبراني.



وأوضحت المجموعة أن قاعدة العملاء شهدت نموا بنسبة 7%، إذ أضافت سلاسل العروض التجارية والحملات التسويقية 3.5 ملايين عميل إلى قاعدة العملاء عن هذه الفترة، لتصل إلى نحو 52 مليون عميل فعال، وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 1.66 مليار دولار، تمثل 40% من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وسجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة نموا صحيا عن فترة الربع الثالث، إذ سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 10% لتصل إلى 54 مليون دينار (176 مليون دولار)، بربحية 13 فلسا للسهم الواحد، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 2% لتصل إلى 171 مليون دينار (555 مليون دولار)، وقفزت الإيرادات المجمعة الفصلية بنسبة 15% لتصل إلى نحو 441 مليون دينار (1.4 مليار دولار).



تواجد قوي



وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس تعكس النتائج المالية القوية التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا التي تواكب التحولات الأخيرة، والتي نستند فيها إلى التواجد القوي لعملياتنا في أسواق المنطقة، إذ تواصل المجموعة بحماس مبادراتها في توفير عمليات اتصال هادفة، وإحداث تطورات إيجابية لعملائها وشركائها، حيث تركز على تمكين مجتمعاتها بإثراء محفظة أعمالها بأحدث المنتجات والخدمات، وذلك من خلال تعزيز استثماراتها في فرص النمو المربحة.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي يبرز النمو القوي لمؤشراتنا المالية التزامنا المستمر في الحفاظ على مجالات أعمالنا الأساسية بتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكاتنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوسع في بناء المنصات الرقمية، إذ سعت زين إلى اكتساب مجالات نمو جديدة تؤمن لها التنوع في توليد التدفقات النقدية.

وأوضح الخرافي قائلا: مع التحديات التي واجهت مناطق عملياتنا التي تنوعت ما بين اقتصادية واجتماعية، يضاف إليها تحديات الصناعة من منافسة وتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية فإن سجل زين الحافل بالمرونة الكافية في التعامل مع مثل هذه التطورات جعلها تواكب هذا المشهد المتغير، والاستفادة من فرص النمو التي قد تنشأ.



الابتكارات الرقمية



وأضاف قائلا: بينما ندفع أعمالنا إلى ساحة الابتكارات الرقمية والفرص المربحة التي يقدمها قطاع المشاريع والأعمال (B2B)، والتوسع في مشاركة البنية التحتية وبناء المراكز الإقليمية للاستضافة السحابية والأمن السيبراني مع التطور الذي نحرزه في مجالات التكنولوجيا المالية، فإننا على الطريق الصحيح لنكون الشريك الرقمي المفضل للحكومات والمؤسسات، وتحقيق هدفنا بتوفير تجربة استثنائية لقاعدة عملائنا.



وبين بقوله تتمتع مجموعة زين بملاءة مالية ومركز مالي قوي، إذ تواصل الحفاظ على تحقيق تدفقات نقدية جيدة، لذا نحن مستمرون في خططنا التطويرية وترقية شبكاتنا، حيث أسهم تركيزنا المستمر على استحداث وطرح منصات رقمية متطورة خصوصا مع الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكاتنا في الكويت والسعودية، في نمو إيرادات خدمات البيانات عن هذه الفترة لتصل إلى 1.66 مليار دولار.



وأشار الخرافي إلى أن مجموعة زين ماضية بنجاح في تنفيذ استراتيجيتها في تشارك البنية التحتية، التي تستهدف منها بحث أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية غير المستغلة (هياكل أبراج الاتصالات)، والحد من تكاليف العمليات التشغيلية، إذ كانت من أولى الشركات التي بدأت في اتجاه تشارك البنية التحتية وإبرام اتفاقيات أبراج الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نجحت شركة زين السعودية مؤخرا في ابرام اتفاق نقل ملكية البنية التحتية لأبراجها إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل 807 ملايين دولار، حيث تمت الموافقة على بيع 8069 برجا، ومن المتوقع الانتهاء من نقل الملكية في فترة الربع الرابع من السنة المالية الجارية.



آفاق جديدة



وتابع قائلا فتحت مبادراتنا في قطاع مشاريع الأعمال (B2B) آفاقا جديدة لعمليات المجموعة في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد زخما هائلا بسبب الإقبال على الخدمات الرقمية، إذ نمت إيرادات خدمات الـ (B2B) بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، وهو النمو الذي جاء مدعوماً بأداء عمليات ZainTech المسؤولة عن مبادرات خدمات السحابة، والخدمات المدارة، والأمن السيبراني، إذ دخلت الأخيرة في اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة BIOS المزود الرائد للخدمات السحابية المدارة في المنطقة.



ومضى في قوله لقد أحرزنا في مجالات التكنولوجيا الرقمية فينتك تقدما نوعيا في عدد من أسواقنا الرئيسية، إذ سجلت عملياتنا في هذا القطاع الحيوي نمواً هائلاً، إذ ارتفعت الإيرادات بنحو 231% مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، التي جاءت مدفوعة بزيادة قاعدة العملاء على منصاتها بنحو 34%.

وأكد الخرافي قائلا: في ظل سعينا إلى خلق بيئة أعمال محفزة للابتكار تواكب المجتمع المعلوماتي في قطاع التكنولوجيا المالية، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع المتنامي، خصوصا وأن المجموعة تتوسع فيه على أكثر من مسار، حيث حصلت أخيراً شركة زين البحرين على موافقة مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر.



وكشف أن شركة (تمام) منصة التمويل الاستهلاكي المصغر تواصل دفع نمو أعمالها في المملكة السعودية، كما تكتسب محفظة زين كاش في العراق والأردن المزيد من العملاء، حيث ازدادت الاهتمامات لدى فئة واسعة بالسلع الرقمية والمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف قائلا: تحرص مجموعة زين على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، خصوصا مع تنوع محفظة الأعمال، والتوسع في بناء كيانات تكنولوجية واستثمارية جديدة وعقد المزيد من الشراكات الإقليمية والدولية، إذ تتطلع إلى تحقيق المزيد من الازدهار المستقبلي لهذه المشاريع، وتؤكد التوزيعات النقدية نصف السنوية التي قامت بها في سبتمبر الماضي (10 فلوس للسهم الواحد بقيمة 140 مليون دولار) قدرتها على تنفيذ خطط النمو المستقبلية لعملياتها في هذه المجالات الواسعة والمتعددة.



وأوضح الخرافي قائلا: شهدت هذه الفترة ضخ استثمارات بقيمة 316 مليون دولار (تمثل 8% من الإيرادات)، إذ واصلت المجموعة الاستثمار في التوسع في بناء شبكات الجيل الخامس، تحديث شبكات الجيل الرابع، نشر المزيد من شبكات الألياف البصرية إلى المنازل FTTH ورسوم ترخيص الطيف الترددي.



وأكد أن عمليات المجموعة استفادت من استثمارها المبكر في بيئات الأعمال الرقمية، خصوصا بعد ما قامت بخطوة توحيد الخدمات الرقمية لعملياتها في أسواق الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية الجديدة Dizlee الاسم الجديد لـ منصة واجهة برمجة التطبيقات التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، إذ رفع الكيان الرقمي الجديد إيرادات عملياته بنحو 27%، وقد قابل هذا النمو الهائل، نجاح المشغل الرقمي ياقوت في المملكة السعودية.



على جانب الألعاب الإلكترونية التي تشهد نموا ضخما لدى فئات عديدة في أسواق الشرق الأوسط، أوضح الخرافي قائلا نجحت مجموعة زين في إطلاق منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية، التي توفر من خلالها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، إذ ستكون هذه المنصة مركزا لانطلاق المسابقات والبطولات الإقليمية الكبرى، حيث ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة لعملياتها.



12 % نموا في عملاء زين الكويت



حققت شركة زين الكويت نموا قويا على مستوى قاعدة العملاء بنسبة 12%، إذ تقدم الشركة خدماتها إلى نحو 2.6 مليون عميل، وتحافظ عمليات زين الكويت كأكثر العمليات ربحية لمحفظة أعمال المجموعة، إذ نمت إيراداتها عن فترة التسعة أشهر بنحو 10%، لتصل إلى نحو 258 مليون دينار (844 مليون دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 8%، لتصل إلى 99 مليون دينار (323 مليون دولار)، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 38%، وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 5% لتصل إلى 61 مليون دينار (200 مليون دولار)، التي جاءت مدفوعة بنمو إيرادات خدمات البيانات بنسبة 2%، تمثل 38% من إجمالي الإيرادات. وتستمر عمليات زين الكويت في لعب دور حيوي لدعم رؤية الكويت 2035، إذ قامت أخيراً بإطلاق خدمة للمكالمات الصوتية فائقة الجودة عبر شبكة الجيل الخامس (Vo5G)، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى العالم التي تُطلق هذه الخدمة تجارياً على شبكتها بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت.



1.8 مليار دولار إيرادات زين السعودية



سجلت شركة زين السعودية نتائج مالية قوية عن فترة التسعة أشهر، إذ رفعت الشركة إيراداتها بنسبة 15% لتصل إلى 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 2.2 مليار ريال (598 مليون دولار) عن ذات الفترة، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكاتEBITDA 34%، بينما قفزت الأرباح الصافية إلى 299 مليون ريال (80 مليون دولار) بنمو بلغت نسبته 109%، وجاءت الأرباح الصافية مدفوعة بنمو خدمات قطاع المشاريع والأعمال الـB2B، وقوة اداء شبكة الجيل الخامس، والعودة القوية لموسم العمرة، وزيادة الإقبال على زيارة المملكة. وبفضل المزايا التي تقدمها الشركة في قطاع البيانات على شبكتها، والأداء القوي لشبكة الجيل الخامس ارتفعت إيرادات البيانات بنحو 15% لتمثل 44% من إجمالي الإيرادات.



6 % نمواً في أرباح زين العراق



سجلت عمليات زين العراق نموا على مستوى الإيرادات بلغ 5%، التي بلغت نحو 601 مليون دولار، وذلك عن فترة التسعة أشهر، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 6% لتصل إلى 241 مليون دولار، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكاتEBITDA بنسبة 40%، وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 10 ملايين دولار عن ذات الفترة، وبفضل سلسلة المبادرات وتنوع الخيارات التي تقدمها محفظة خدماتها ارتفعت قاعدة عملاء بنسبة 11%، حيث بلغ عدد العملاء 18.4 مليون عميل.



178 مليون دولار أرباح زين السودان



جاءت المؤشرات المالية لعمليات زين السودان قوية عن فترة التسعة أشهر، إذ زادت إيرادات الشركة إلى 339 مليون دولار أميركي بنمو 41%، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات إلى نحو 178 مليون دولار بزيادة بلغت 51%، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 53%، وقفزت الأرباح الصافية 140% لتصل إلى نحو 174 مليون دولار. وقفزت إيرادات الشركة من قطاع البيانات بتسجيلها نسبة نمو هائلة بلغت 60%، حيث تمثل حاليا 32% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت قاعدة عملاء الشركة 16.2 مليون عميل، الجدير بالذكر أن الخطط والمبادرات التي قامت بها الشركة خلال هذه الفترة.



51 مليون دولار صافي أرباح زين الأردن



سجلت عمليات زين الاردن ارتفاعا على مستوى الإيرادات بنحو 2%، إذ حققت الشركة 382 مليون دولار عن فترة التسعة أشهر، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 170 مليون دولار، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 44%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بنحو 51 مليون دولار. وبفضل التوسع في خدمات الجيل الرابع في مختلف مناطق المملكة، مثلت إيرادات البيانات 50% من إجمالي إيرادات الشركة، بينما ارتفعت قاعدة العملاء بنحو 4% لتصل إلى نحو 3.8 ملايين عميل، وتتوقع الشركة المزيد من نمو عملياتها خصوصا مع نجاحها في تمديد تراخيص الجيل الثاني والثالث والرابع الحالية لمدة 10 سنوات، وحصولها أخيرا على رخصة تشغيل الجيل الخامس، حيث من المتوقع تشغيل شبكة الجيل الخامس تجاريا في النصف الثاني من 2023.



5 % زيادة في إيرادات زين البحرين



سجلت إيرادات زين البحرين نموا بنحو 5%، لتصل إلى 134 مليون دولار عن فترة التسعة أشهر، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 2%، لتصل إلى 44.3 مليون دولار، وبلغ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات EBITDA 33%، بينما رفعت الشركة أرباحها الصافية بنسبة 1%، لتصل إلى نحو 12 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة. قامت زين البحرين أخيراً بتحديث شبكتها باستخدام تقنية Massive MIMO، وهي أجهزة قادرة على تسريع انتشار شبكة الجيل الخامس (5G) في مختلف المناطق وحفظ نسبة من الطاقة المستهلكة في الوقت نفسه.