«الغرف الخليجية»: تفعيل السوق المشترك

مال وأعمال

استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، الاجتماع الـ 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فهد الجوعان النائب الثاني للرئيس، وأسامة النصف عضو مكتب الغرفة، وخالد الغانم عضو مكتب الغرفة، ووفاء القطامي عضو مجلس الإدارة، وعمران حيات عضو مجلس الإدارة، ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد.

وافتتح العجلان اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية بدورته الـ(59)، بكلمة أكد خلالها أن الاجتماع يعقد وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، قابلتها دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية لحماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها، وخاصة الإجراءات التي اتخذتها على صعيد استقرار أسواق النفط.

ودعا العجلان حكومات دول المجلس لتعزيز نمو الاقتصادات الخليجية وأعمال القطاع الخاص ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي مشيرا إلى أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع للإسراع في تنفيذ جميع مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول العام 2025، مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والأمن الغذائي وشبكة السكك الحديد الخليجية.

واستعرض اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية قرارات الاجتماع الـ 58 للمجلس، وما ورد عنه من توصيات، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022.

وتناول المشاركون في الاجتماع أيضا، برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2023، والذي يؤكد على أهمية العمل لتوثيق أواصر التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تفعيل المشاركة باجتماعات لجنة السوق الخليجة المشتركة التي تعمل ضمن إطار مجلس التعاون واللقاء المشترك الثاني بين ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي، وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من الاتحاد، التي حددها نظامه الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية المتوقعة للعام المقبل.

كذلك استعرض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد الغرف الخليجية، مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل 2023، والتي تم إعدادها بناء على أولويات الأمانة العامة للاتحاد وفقا لبرنامج العمل المقترح للعام الجديد، والبيانات التحليلية المقدمة من الإدارات العامة في الاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، عرض رئيس الاتحاد على المشاركين مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد، والمقرر عقده في الرابع والعشرين من مايو 2023.

وشهدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أيضا اجتماعا خاصا ضم رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية قبيل الاجتماع الـ 59 لمجلس الاتحاد.

