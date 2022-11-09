النفيسي: 12.2 مليون دينار أرباح «الصالحية» في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 12.2 مليون دينار بربحية سهم 23.7 فلساً للسهم الواحد عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، وذلك بنسبة زيادة بلغت 110% بالمقارنة مع أرباح بمبلغ 5.8 ملايين دينار وربحية سهم 11.8 فلساً للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال غازي فهد النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية: إن البيانات المالية للشركة تبين ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال تلك الفترة من العام 2022 لتبلغ 26.2 مليون دينار بالمقارنة مع 13.7 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 91% وذلك بدعم من إيرادات مشروع العاصمة أحدث مشاريع الشركة التي دخلت مرحلة التشغيل مؤخراً، ثم أشار إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 89% لتصل إلى 19.5 مليون دينار بالمقارنة مع 10.3 ملايين دينار. وأضاف أن موجودات الشركة قد سجلت نمواً قدره 6% إلى 408 ملايين دينار مقابل 385 مليون دينار، كما بلغت حقوق الملكية 160.9 مليون دينار مقارنة مع 157.7 مليون دينار وذلك عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ثم أوضح النفيسي أن البيئة التشغيلية تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة بعد انحسار موجة وباء كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط واستقرار الوضع السياسي المحلي، كل ذلك وغيره من أسباب كان له الأثر في دعم رؤية واستراتيجية الشركة في الاستمرار على نهج التطوير والمشاركة بقوة في السوق المحلي. حيث أسهم افتتاح مول العاصمة أحد مكونات مشروع العاصمة في دعم المؤشرات المالية للشركة خلال تلك الفترة، كما كانت الأرباح المحققة بمبلغ يعادل 4.06 ملايين دينار تقريباً من إتمام شركة كي بي آي (شركة محاصة في المملكة المتحدة مملوكة بنسبة 50%) صفقة بيع قطعة أرض استثمارية لها أثراً إيجابياً بشكل كبير في نمو إجمالي صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2022.

