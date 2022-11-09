«KIB» شارك في الاحتفال بـ «يوم الأمم المتحدة»

مال وأعمال

ملتزماً بتطبيق مبادئ الاستدامة في ممارساته المؤسسية، وتفعيل دوره المجتمعي كعضو في الاتفاق الدولي للأمم المتحدة «UN Global Compact»، شارك بنك الكويت الدولي «KIB» ضمن فعاليات الاحتفال السنوي بـ «يوم الأمم المتحدة»، والذي أقامته منظمة الأمم المتحدة في دولة الكويت في المركز الثقافي الدولي الواقع في المدينة الجامعية بالشدادية، بالتعاون مع جامعة الكويت، والذي نظم تحت شعار «طموح الشباب من أجل العمل المناخي»، لتسليط الضوء على جهود الشباب في الكويت تجاه العمل المناخي، والاعتراف بالمبادرات البيئية التي يقودها المجتمع المحلي للتوعية بأهمية التصدي للتغيرات المناخية وآثارها.

وفي إطار مشاركته المجتمعية في هذا الحدث - الذي تخلله سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية من معارض وندوات وحلقات نقاش وأنشطة الواقع الافتراضي – قام «KIB» باستعراض إنجازاته في المساهمات التي قدمها خلال الأعوام السابقة لدعم أهداف الأمم المتحدة وقضاياها البيئية والمناخية، الواردة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، كما قام البنك، ممثلاً في فريقه من إدارات التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي، باستقبال جمهور الفعالية المشارك في جناحه الخاص، للتعريف بدوره التنموي كمؤسسة وطنية في مساندة شريحة الشباب، والخدمات التي يقدمها لتمكينهم من أدارة شؤونهم المالية.

وفي معرض تعليقها، نوهت مساعد مدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في «KIB»، مروة معرفي، إلى مساهمة البنك بخبراته وأرائه في النقاشات التي تطرقت خلال الفعالية والخاصة بمواضيع المدن الذكية الصحية، والنظم الغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، موكدةً حرص «KIB» على تعزيز ثقافة عمله باعتماد مفاهيم دولية للاستدامة المؤسسية، وتطبيقها عبر اتباع ممارسات مسؤولة ضمن إدارته المعنية بمجالات البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG)، وكذلك من خلال الاستمرار بتنظيم المبادرات الخضراء ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، والتي تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال البيئة. كما لفتت معرفي ضمن سياق متصل إلى بعض الإنجازات التي استعرضها «KIB» للمشاركين خلال الاحتفال بـ»يوم الأمم المتحدة»، أبرزها كانت انضمامه كأول مؤسسة مصرفية إلى الاتفاق الدولي للأمم المتحدة «UN Global Compact»، كما قام بإصدار بطاقات Go Green المصرفية الصديقة للبيئة والمصنوعة من مواد معاد تدويرها وقابلة للتحلل، مساهماً بدوره بذلك في الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أعماله الفنية المبتكرة، مثل إعلان EcoMan، للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

ومن جانب توعوي آخر، أوضحت معرفي أن مشاركة KIB المجتمعية في هذه الفعالية جاءت في إطار التزامه بنشر الثقافة المصرفية بين الشباب، وتوسيع نطاق معرفتهم المصرفية والمالية، حيث قام موظفي البنك بتعزيز التوعية لدى الحضور بالخدمات والمنتجات المصرفية المتميّزة التي صممها خصيصاً لتلائم احتياجات شرائح العملاء المختلفة لا سيما شريحة الشباب وبما يواكب نمط حياتهم، مثل حساب «الشباب» الذي يجمع بين ميزتي الاستثمار والادخار في آن واحد، علاوة على الحملات التي يطرحها على مدار العام، مثل حملة «حساب الشباب»، والعروض الحصرية عليها كعرض الـ Blue Deals، لإثراء تجربتهم المصرفية بقيمة مضافة تلاقي تطلعاتهم.

