«بوبيان»: حملة «PRIME Experiences» مستمرة

مال وأعمال

أكد بنك بوبيان استمرار حملة PRIME Experience لعملاء حساب PRIME حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي في ظل اقبال كبير من العملاء على المشاركة فيها حيث تتضمن 3 تجارب ممتعة خارج الكويت والعديد من الفعاليات والمفاجآت للشباب من العملاء الحاليين والعملاء الجدد.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم «شهدت الفترة الاخيرة اقبالاً كبيراً من الشباب الراغبين في تحويل مكافآتهم الطلابية إلى بوبيان للاستفادة من المزايا العديدة التي يحققها الحساب مما يؤكد على نجاحنا في التواصل معهم وفهم متطلباتهم وتقديم خيارات إضافية تلاقي تطلعاتهم.

وأضاف المجحم «منذ إعادة إطلاق حساب PRIME كنا واثقون تماماً اننا أمام تحدٍ جديد لفهم متطلبات واحتياجات شريحة مهمة في المجتمع وبحمدالله نجحنا في التواصل معهم من خلال حملاتنا المختلفة والتي كان آخرها حملة PRIME الصيفية وما تضمنتها من عروض وخصومات.

وحول حملة PRIME Experience أوضح أنها مستمرة حتى نهاية نوفمبر المقبل وذلك لإتاحة الفرصة إلى المزيد من الطلبة الانضمام الى عائلة PRIME، مشيراً ان الشباب دائماً ما يتطلعون لكل ما هو جديد ويحبون خوض تجارب من الممكن ان تكون الأولى لهم وهو ما يُميز جوائز PRIME Experience.

وقال المجحم ان جوائز حملة PRIME Experience تتضمن حصول الفائزين على مجموعة من التجارب المميزة ومنها تعلم فنون الطهي في المركز الدولي لفنون الطهي في دبي ICCA والتدرّب على رياضة البادل في أكاديمية CF للبادل بالاضافة الى تجربة الاستمتاع بحضور سباق الفورمولا 1 شهر مارس بالبحرين بالاضافة الى تذكرة الطيران والإقامة.

وأضاف أن العميل يصبح مؤهلاً للدخول في السحب بمجرد التسجيل في الحملة من خلال الموقع الإلكتروني واختيار التجربة التي يود خوضها.

وحول شروط دخول السحب، أوضح المجحم «حتى يكون العميل مؤهلاً للدخول في السحب يجب أن يكون عميل لحساب PRIME بالإضافة إلى تحويل المكافأة الطلابية على بوبيان.

وأكد أن بنك بوبيان حريص على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء ومن بينهم شريحة الشباب التى تم تخصيص حساب خاص لهم هو بمثابة بنك داخل بنك وذلك انطلاقاً من طبيعتها الخاصة وحرصاً من البنك على مواكبة أهم التطورات التى تهم الشباب خاصة وأن لغة الشباب أصبحت تعنى السرعة والتغيير المستمر».

6 رابحين

من ناحية أخرى قد تم اختيار 6 رابحين لشهر سبتمبر وأكتوبر ومع اعلان الفائزين الستة فان الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع من عملاء PRIME للفوز بواحدة من الجوائز القيمة التي تتضمنها الحملة. ويعد حساب الشباب PRIME بمثابة بنك داخل بنك لانه ببساطة رغم كونه أحد حسابات بوبيان إلا انه مستقل بشكل كبير وكمثال فان هناك فريق كامل خاص لإدارة الحساب والإشراف عليه من الشباب الكويتي وفي أعمار مقاربة لعملاء حساب الشباب كونهم الأكثر قدرة على مخاطبتهم والتعامل معهم.

كما يتضمن الحساب تطبيقاً خاصاً يواكب متطلبات الشباب إلى جانب حساب خاص به على الانستغرام بالاضافة إلى مجموعة مميزة من الخصومات والعروض من أفضل المحلات والعلامات التجارية التي تهم هذه الشريحة كالمطاعم والكافيهات والنوادي الرياضية إلى جانب محلات الاجهزة الإلكترونية ومحلات الازياء .

