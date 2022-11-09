«رابيد» أقامت ندوة «zora robotex»

مال وأعمال

أقامت شركة «رابيد للصناعات التكنولوجية» برئاسة المدير العام عبد الله الصفار ندوة بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان «zora robotex» وشارك فى المؤتمر المدير العام لشركة «zora robots» المتخصصة في صناعة وانتاج الريبوتات المتطورة وتقديم خدمات و حلول التكنولوجيا تومي ديبليياك.

استعرض ديبليياك خلال الندوة مسيرة شركة «zora robots» العالمية التى بدأت منذ عام 2011 وقامت بتصنيع اول ريبوت عام 2013 حيث كان الهدف الرئيسي للشركة تسخير التكنولوجيا بجميع اشكالها وتقديم الخدمات والحلول التقنية على أعلى مستوى سواء عن طريق إنتاج الريبوتات وتطويرها وحل الاشكاليات التي تحول دون إتمام الية عملها في السوق او توفير المنصات الشبكية وخدمات الانترنت الاخرى المتصلة بالتكنولوجيا كالميتافيرس وتقنيات العوالم الافتراضية.

قال ديليياك الى ان الريبوتات تدخل حاليا فى جميع المجالات والمناحي الحياتية المختلفة حيث تستخدم الريبوتات حاليا في خدمات الرعاية الصحية حيث تم الاستعانة به بالكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما ان لدية العديد من الاستعمالات في القطاع الصناعي والنفطي والتعليم والجامعات كذلكتم استخدام الريبوتات داخل الفنادق والمطاعم حيث تقوم بتقديم الوجبات وايصال الطلبات للزبائن وإرشاد المسافرين في المطارات سواء فيما يتعلق بتخليص اجراءات السفر او مراجعة التأشيرات وغيرها من الامور الاخرى.

وأضاف ديبليياك « لدينا شركاء استراتيجون في جميع انحاء العالم وتعاقدنا مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات التقنية وتطوير التكنولوجيا داخل المشاريع الضخمة والحيوية التي تحتاج الى الاستفادة من الخدمات المتعددة للريبوتات في جميع المجالات.

وختاما قام المهندس الصفار بتكريم ديبليياك للجهود التي يبذلها في تعزيز آليات عمل الشراكة بين «رابييد للتكنولوجيا» و«zora robots».

