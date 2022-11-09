«وربة» رعت الجمعية الأميركية لمهندسي الميكانيكا

مال وأعمال

أعلن بنك وربة دعمه ورعايته للجمعية الأميركية لمهندسي الميكانيكا في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، من أجل النهوض باهدافها غير الربحية، والتي تسعى لتطوير الجانب العملي، والعلمي للطلبة وتنمية شخصية الطالب وكسب خبرات لسوق العمل في المستقبل.

وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري ان رعاية بنك وربة للجمعية تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على تقديم الدعم المتواصل للطلبة والشباب وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، لاسيما المميزين منهم والذين يثبتون يوما بعد يوم أنهم بالفعل أمل الكويت ومستقبلها، في ظل التطورات الحالية والمستقبلية التي تعتمد على الشباب في مختلف تحولاتهم. وتمخضت الرعاية للجمعية في إقامة عدة أنشطة للطلبة ضمن تخصص هندسة الميكانيكا ومنها دورات تعليمية ومسابقات تخص المواد الدراسية بالإضافة إلى توفير جميع المتطلبات الدراسية لهم خلال العام الدراسي.

وأضاف المطيري أن بنك وربة يأتي في صدارة البنوك المحلية التي تقدم دعمها للشباب لإيمانه بدور الشباب في بناء المستقبل، ومن أصحاب التخصصات المميزة كالهندسة والطب والعلوم والتقنيات وغيرها. وفي السياق نفسه أكد المطيري أن مثل هذه الرعايات تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية لبنك وربة وبالأخص شريحة Bloom وهي الشريحة المصنفة في البنك لمن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 25 سنة.

