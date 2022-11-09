«الوطني» وفَّر خدمة التوقيع الإلكتروني للقروض وبطاقة ائتمانية

مال وأعمال

حرصاً منه على تقديم أكثر الخدمات الرقمية تطوراً لعملائه بما يسهم في حصولهم على خدمات مصرفية متميزة بطريقة سهلة وسريعة، وتماشياً مع التطور التقني وتغير توقعات العملاء واحتياجاتهم، أطلق بنك الكويت الوطني خدمة جديدة تسمح بالتوقيع الإلكتروني على كافة المستندات اللازمة للحصول على خدمات مختلفة أهمها: قرض أو بطاقة ائتمانية أو زيادة الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية والتقدم للحصول على الخدمة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل دون الحاجة إلى زيارة الفرع حيث يطلق الوطني تلك الخدمة للحصول على القروض الشخصية، أو البطاقات الائتمانية أو زيادة الحد الائتماني.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ببنك الكويت الوطني محمد العثمان: «نسعى إلى توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة يحصل خلالها عملاؤنا على أحدث الخدمات والمنتجات الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية التي تلبي احتياجاتهم وتطابق أحدث المستويات العالمية».

وأضاف العثمان: «الخدمات الرقمية أصبحت ضرورة فرضتها الظروف الاستثنائية التي مررنا بها والتطور التكنولوجي الذي لا يتوقف وهو ما يظهر بوضوح في زيادة اعتماد العملاء على القنوات الإلكترونية لإتمام معاملاتهم».

وأكمل العثمان قائلاً: «نلتزم بتوفير أحدث الخدمات الحصرية لعملائنا كما عهدونا دائماً. وتمثل الخدمة الجديدة استكمالاً لسلسلة من الخدمات الرقمية التي كنا أول من يطلقها في الكويت خلال الفترة الماضية.

