«AUM» تستضيف قمّة «التايمز للتعليم العالي» لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مال وأعمال

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» استضافة قمّة «التايمز للتعليم العالي» لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام «THE MENA Universities Summit 2022» تحت عنوان تحوّلات التعلّم نحو مستقبلٍ مستدام «Transforming Learning for a Sustainable Future»، والذي سينعقد في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وذلك في مركز «AUM» للمؤتمرات.

حدث إقليمي

وتعتبر قمّة جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستقام بالتعاون مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي «THE»، حدثاً إقليمياً بارزاً في قطاع التعليم العالي، إذ إن مؤسسة «THE» هي إحدى أهم المراجع التي تدعم تميّز قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم، منذ ما يقارب الخمسين عاماً.

وتقام هذه القمّة للمرة الأولى في الكويت، وتأتي في نسختها الخامسة، بعد أن اسْتُضيفت من قبل جامعة قطر في 2015، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في 2016، وجامعة الملك عبد العزيز في 2018، وجامعة نيويورك أبوظبي في 2021. وسيستقطب هذا الحدث رؤساء وقادة وأكاديميين من جامعات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.

برنامج شامل

وستطرح القمة برنامجاً متنوعاً ومحتوىً شاملاً يعكسان رؤية تطويرية لقطاع التعليم العالي في المنطقة من أجل مستقبلٍ مستدام. تُستهلّ القمة بافتتاحية رسمية، كما تتضمن خطابات لمتحدثين رئيسيين «Keynote speeches»، وجلسات حوار، وجلسات تبادل الخبرات بين القادة «Leadership reflections»، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالتصنيفات «Masterclasses» ونشاطات اجتماعية للمشاركين. أبرز العناوين التي سيتم طرحها ومناقشتها في هذه القمّة: التحديات والفرص المحورية للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

سبل التعاون بين الجامعات والهيئات المعنية لبناء المهارات من أجل التقدم والتنمية في المنطقة ولتأمين الموارد البشرية لتلبية احتياجات أسواق العمل المستقبلية.

تحقيق التوازن في أولويات الجامعات بدءاً من السعي للتميز في البحث العلمي ووصولاً إلى هدف تخريج أجيال مبدعة ومؤهلة للتوظيف

نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة lifelong learning واكتساب المعرفة بهدف التماشي مع التطوّرات العلمية وغيرها.

كما سيتخلّل القمّة الإطلاق الحصري لإصدار تصنيف تايمز السنوي الخاص بجامعات العالم العربي «THE Arab University Rankings 2022». وتستعد «AUM» للترحيب بجميع المشاركين في قمة «التايمز للتعليم العالي» في الكويت، واستضافتهم على مدار ثلاثة أيام من 28 إلى 30 نوفمبر 2022، في مركز المؤتمرات في حرم «AUM» الجامعي الذي يعدّ من بين الأكبر والأجمل في الكويت والمنطقة، والذي يوفّر مرافق تعليمية كما حيوية، بمعايير ومواصفات عالمية وتقنيات عالية.

