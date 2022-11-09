وضحة الخطيب.. أول سيدة تقود «البترول الوطنية»

مال وأعمال

قالت الرئيس التنفيذى لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب إن مصافي الشركة هي بمثابة القلب النابض لأعمال الشركة، مؤكدة ان المصافي تقع عليها مسؤولية كبرى في تسيير وتطوير عمليات تكرير النفط، وهذه الأهمية لا تنتقص بأي حال من أهمية بقية قطاعات ودوائر الشركة، التي تعمل جميعها كفريق واحد، وتسهم من خلال تعاونها وتكاتفها في تنفيذ وإنجاح سياسات وخطط ومشاريع الشركة.

وأضافت الخطيب في كلمة لها للعاملين بالشركة بمناسبة توليها منصب الرئيس التنفيذي أن «البترول الوطنية» سوف تستمر في مشاريعها التطويرية، مرتكزة في خططها على كوادرها البشرية الوطنية، التي تعد رأسمال الشركة وثروتها الحقيقية، مشددة على ان الشركة ستحظى دائماً بالاهتمام والائتمان، من خلال تعزيز مكتسباتها الوظيفية، وتطوير مهاراتها وقدراتها، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المتقدمة التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأمثل.

وشددت على أن بقاء الشركة ضمن دائرة المنافسة العالمية يتطلب تشجيع الموظفين على الابتكار، وإفساح المجال أمامهم لإظهار طاقاتهم الإبداعية الخلاقة،مؤكدة أن هذه السياسة ليست حديثة عهد في «البترول الوطنية»، لكن سنعمل أكثر على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، حرصاً منا على توفير حلول مبتكرة، تسهم في تطوير وتحسين جودة أعمالنا.

وأعربت عن اعتزازها بالثقة التي أولاها إياها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باختيارها لتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وامتنانها لثقة مجلس إدارة الشركة، التي تفخر كثيراً أن تكون من أبنائها، حيث تدرجت في وظائفها منذ بداية مسيرتي المهنية.

وسجلت الخطيب شكرها للرئيس التنفيذي السابق للشركة وليد البدر، الذي تولى مسؤولية إدارة «البترول الوطنية» في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها، ولا شك أننا تعلمنا منه الكثير، سائلة الله عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة النجاح التي صنعها هو والأجيال المتعاقبة من المسؤولين والعاملين في الشركة منذ تأسيسها في عام 1960 وحتى يومنا هذا.

وذكرت اننا نبدأ من حيث انتهى من سبقونا، وسوف نسعى بكل جدية وإخلاص إلى مواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي، بما في ذلك العمل على زيادة طاقة التكرير، ومواكبة التطور العالمي في مواصفات وجودة المشتقات النفطية، كي نستمر بتلبية احتياجات السوق المحلي، ونتمكن من الوفاء بمتطلبات الأسواق العالمية، ونصبح أكثر قدرة على فتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجاتنا. وختمت الخطيب كلمتها، ان تأمين سلامة موظفي الشركة والعاملين في مشاريعها، وكذلك المحافظة على ممتلكاتها ومنشآتها ومرافقها، والسعي بكل الوسائل والسبل لحماية البيئة سيظل شغلنا الشاغل وأداء مسؤوليتنا في التنمية المستدامة لمجتمعنا، منوهة ان ذلك يأتي انطلاقاً من التزامنا الأصيل تجاه بلادنا الكويت، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.

وضحة الخطيب في سطور

تعتبر المهندسة وضحة الخطيب اول سيدة تتولى قيادة شركة البترول الوطنية منذ انشاء الشركة، الخطيب بنت البترول الوطنية منذ بداية اعمالها في الشركة، تقلدت الخطيب العديد من المناصب قبل تقلدها منصب الرئيس التنفيذي، حيث تدرجت في الوظائف الاشرافية والقيادية في الشركة منذ تعيينها.

- هي الرئيسة التنفيذية في «شركة البترول الوطنية منذ 6 نوفمبر 2022 دولة الكويت.

وهي نائبة الرئيس التنفيذي في «مصفاة ميناء عبدالله في «شركة البترول الوطنية الكويتية» منذ مايو 2019.

- مديرة الخدمات الفنية في «مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة ذاتها منذ يوليو 2013 ورئيسة جمعية مصنعي الغاز» في دول مجلس التعاون الخليجي منذ مايو 2017.

- شغلت مناصب عدة في «شركة البترول الوطنية» منها: قائدة فريق البيئة بين 2005 و2013، ومهندسة عمليات أولى في «مصفاة ميناء الأحمدي بين 2003 و2005، ومهندسة عمليات في المصفاة ذاتها بين 2001 و2003، وكانت مهندسة عمليات في كل من «مؤسسة البترول الكويتية» بين 2000 و2001، وشركة البترول الوطنية الكويتية بين 1994 و2001.

- صنفتها مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط عام 2020.

- حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكيمائية عام 1994 من جامعة الكويت.

