وثائق السلطة تكشف هوية قاتل ياسر عرفات!

عربيات ودوليات

نشرت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» نسخاً من محاضر التحقيق مع شخصيات في السلطة الفلسطينية في ملف اغتيال رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، تكشف تفاصيل ما تحدثت به قيادات من السلطة وحركة «فتح» للجنة التحقيق التي تم تشكيلها برئاسة اللواء توفيق الطيراوي في أكتوبر 2010.

وكشفت وثيقة جديدة نشرتها الوكالة شهادة اللواء فيصل أبو شرخ قائد «قوات الـ17»، أي أمن الرئاسة الفلسطينية، في عهد عرفات، قال فيها إن عرفات كان يأكل طعامه بعدما يتذوقه مسؤولون أمنيون، «إلا في حال كانت حبة شوكولاتة»، وإن ثلاثة أطباء فقط كانوا يحضرون له أدويته، «فيما كان سفير فلسطين في النمسا أو سويسرا (لا يذكره بالتحديد) يجلب له الحلويات».

وأكد أبو شرخ أن عرفات كان حريصاً على عدم معرفة أحد اسم الدواء الذي كان يتناوله، إلا أشخاص محدودين جداً كانوا يأتون به من خارج الوطن، ويشرف هو شخصياً على إتلاف علبة الدواء بنفسه، إلا أنه يشك أن الإسرائيليين وصلوا للرئيس من خلال دوائه، وتمكنوا من استبدال علبة بأخرى.

وجاء أيضاً في شهادة اللواء الذي توفي في يونيو 2022 أنه شهد محاولة اغتيال واحدة لعرفات في بيروت: «وضع أحد العناصر العاملة في المكتب الثاني حبة أرز في كوب من الشاي وتم كشفه».

وأضاف أبو شرخ في شهادته أن عرفات استقبل وفداً من 300 شخص من سلفيت (مدينة فلسطينية في وسط الضفة الغربية إلى الشمال من القدس المحتلة بحوالي 62 كم) قبل مرضه الأخير بنحو عام، «وبعدما أكمل السلام على ثلاثة أرباعهم، وضع يده على فمه، ما استدعى إخراجه من القاعة واستفرغ عقبها مباشرة، وبقي مريضاً بعدها أربعة عشر يوماً. وصل وفد طبي مصري أردني لإجراء الفحوصات، لكنه لم يصل لنتيجة معينة، وبعد عام مرض عرفات مرضه الأخير، لكن لم تؤخذ عينة من الاستفراغ»، موضحاً وجود تشابه في الأعراض بين مرض عرفات الأول ومرضه الثاني مع ظهور البقع الحمراء عليه.

ولم يستبعد أبو شرخ أن يكون أحد المشاركين في وفد سلفيت قد وضع في يده شيئاً عند التسليم على عرفات، وقال: «استنتاجي أنه سُمم».

وشهد أبو شرخ أن يوسف عبدالله، سكرتير عرفات الخاص، غادر سريعاً إلى خارج البلاد، وقال: «الجميع استغرب واندهش من مغادرته بسرعة، لكنه جلس مع أبو مازن قبل أن يصبح رئيساً، وطلب منه المغادرة».

كما كشفت الوكالة عن شهادة روحي فتوح الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي وقت وفاة عرفات.

وبحسب شهادة فتوح التي أدلى بها في السابع من ديسمبر 2011؛ فإن الرئيس عرفات كان خلال فترة مرضه على خلاف مع محمود عباس.

ويقول فتوح أن أقارب الرئيس وقيادة السلطة اتخذوا قرارا بسفر عرفات إلى فرنسا للعلاج.

وكشف عن أن عدداً من قيادات السلطة طالبوا بتسريع إقرار قوانين الانتخابات المحلية خلال غياب الرئيس عرفات.

ولفت فتوح إلى أن ناصر القدوة- الذي كان يرافق الرئيس في باريس- تواصل مع رئيس الوزراء آنذاك محمود عباس وأبلغه أن عرفات دخل في غيبوبة، وحينها اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي، ومن ثم غادر وفد قيادي إلى باريس.

والتقى وفد يضم عباس وفتوح وأحمد قريع ونبيل شعث الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، الذي قال لهم: «دبروا أنفسكم وضع الرئيس صعب».

وأشار فتوح في شهادته، إلى أن الأطباء الفرنسيين أبلغوهم بإجراء تحاليل طبية على جميع أنواع السموم المعروفة لديهم لكنهم لم يكتشفوا أي منها.

وأكد رئيس المجلس التشريعي السابق أن الرئيس المصري حسني مبارك اتصل بمحمود عباس وأبلغه بوصول معلومات لديه أن «نهاية عرفات قريبة خلال ساعات أو أيام، ويرغب بعمل جنازة له في مصر».

وشدد فتوح على أنهم كانوا على قناعة بأن الرئيس مات مسموما، لكن تواصل وزارة الصحة الفلسطينية مع الفرنسيين للحصول على التقرير الطبي «لم يُفضِ لشيء».

وأوضح فتوح في شهادته أنه سمع من عزام الأحمد أن عرفات أشار له على بطنه، وقال له: «وصلولي».

وتوفي ياسر عرفات «أبو عمار» في مشفى باريس العسكري في 11 نوفمبر 2004 بعد فترة من الحصار الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله وسط الضفة الغربية، فيما تم تشكيل لجنة التحقيق بعد مرور ست سنوات على اغتياله. وكانت قناة «الجزيرة» القطرية كشفت في تحقيق استقصائي لها عن إمكانية وفاة عرفات بمادة البولونيوم المشعة.

