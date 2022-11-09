الاحتلال اعتقل 6 آلاف فلسطيني منذ بداية العام

عربيات ودوليات

رام الله - «صفا»: كشف نادي الأسير في فلسطين المحتلة، أمس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 آلاف مواطن فلسطيني منذ مطلع العام الحالي، من بينهم 141 سيدة، و739 طفلاً.

وأضاف النادي في بيان، أن الاحتلال أصدر 1829 أمر اعتقال إداري، فيما سجلت أعلى حالات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة، وبلغت نحو 2700 حالة.

وأكد أن هذا العام هو الأشد تنكيلاً بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، خاصة مع استمرار تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم.

ولفت إلى أن تصاعد أعداد الجرحى في السجون أدى لارتفاع أعداد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، وما يزال عدد منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم. وشدد نادي الأسير على أن عمليات الاعتقال الإداري من حيث المعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري كانت خلال أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمراً، لافتاً إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل حتى نهاية أكتوبر لأكثر من 820 معتقلاً.

