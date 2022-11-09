العالم يترقب الإعلان عن مفاجأة «السراديب» الكبيرة

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القاهرة - الوكالات: تستعد مصر للإعلان قريباً عن مفاجأة «السراديب» الكبيرة وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لكبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية مجدي شاكر.

وقال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في تصريحات تلفزيونية، إن هناك بعثة إسبانية تعمل في الساحل الشمالي اكتشفت مجموعة من السراديب، وخلال الأيام المقبلة سيكون الإعلان عن مفاجأة أثرية كبيرة.

وأشار إلى أن هناك بعض المطالبات باستعادة حجر رشيد من قبل الكثير من الأثريين، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ولكن حتى الآن لا يوجد طلب رسمي من الدولة باستعادة حجر رشيد.

وأضاف كبير الأثريين أن حجر رشيد هو أيقونة المتحف البريطانية، و90% من زائري المتحف البريطاني يذهبون إليه رغم وجود عدد ضخم من الآثار المصرية في المتحف، مشيراً إلى أن المتحف البريطاني يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية.

وتابع شاكر: هناك صعوبة كبيرة في استعادة حجر رشيد، وهذا الأمر في حاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني، معقباً: «استعادة حجر رشيد قد تأخذ 30 عاماً على الأقل، ولن يستعاد بجمع التوقيعات المطالبة باستعادة الحجر».

وأوضح أن هناك ضرورة للمطالبة بحق الملكية الفكرية لحجر رشيد، خاصة أن بريطانيا تعترف رسمياً بسلب هذا الحجر من مصر، مشيراً إلى أن إعطاء حق الملكية لمصر من شأنه أن يعطي مصر جزءا من عوائد المتحف البريطاني.

