الانتخابات النصفية الأميركية.. بايدن «بطة عرجاء»

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واشنطن - الوكالات: صوت الأميركيون، أمس، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ظلّ توقعات بحصول الجمهوريين على غالبية المقاعد.

وتهدد النتائج المرتقبة بأن تعرقل أداة الإدارة الحالية وتجعل بايدن «بطة عرجاء» في النصف الثاني من ولايته.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر من أن فوز الجمهوريين في هذه الانتخابات قد يضعف المؤسسات الديموقراطية في البلاد، بينما ألمح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه قد يعلن بحلول الأسبوع المقبل عن محاولة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن والمعروفة تاريخيا بأنها من جامعات السود: «نمر اليوم بمنعطف خطير، نعلم تمام العلم أن ديموقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها».

ويؤدي بايدن وسلفه ترامب دورين رئيسيَّين لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتعكس مواقفهما الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة، قبيل الانتخابات التي يتوقع أن تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

شعبية بايدن

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس عشية التصويت تراجع شعبية الرئيس بايدن إلى 39%، مما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي بأن الحزب الديموقراطي في طريقه لأن يتكبد خسائر.

وأوضح استطلاع الرأي الذي أُجري على مدى يومين، أن تأييد الأميركيين لأداء بايدن تراجع نقطة واحدة، ليقترب من أدنى مستوى وصل إليه خلال ولايته.

وفي ظل تراجع شعبيته، تجنّب بايدن المشاركة في حملات انتخابية في الولايات التي تحتدم فيها المنافسة، كما أن تراجع شعبيته جعل منه ضيفا غير مرحب به في أكثر السباقات تنافسية.

الجمهوريون أقرب للفوز

ويعزز تراجع شعبية بايدن التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضا مجلس الشيوخ. ويتوقع مراقبون غير حزبيين أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدا إضافيا في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، وهو عدد أكثر من كاف للفوز بأغلبية، كما يتوقع حصولهم على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وفي ظل التوقعات بالفوز، ألمح ترامب إلى أنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى، وقال في تجمع حاشد لدعم المرشحين الجمهوريين في أوهايو، إنه سيصدر إعلانا مهما في منتجع يمتلكه في فلوريدا بعد أسبوع من الانتخابات.

كما يخوض الجمهوريون معارك قانونية في عدة ولايات، خصوصا المتأرجحة، لإلغاء آلاف بطاقات التصويت بالبريد لعلمهم أنها تصب في مصلحة الديموقراطيين، بعدما قضت محكمة بولاية أريزونا بمنع العد اليدوي للأصوات المبكرة في إحدى المقاطعات خلافا لرغبة الجمهوريين.

جدير بالذكر أن السيطرة على مجلس واحد من مجلسي الكونغرس كفيلة بأن تمنح الجمهوريين السلطة لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي.

فإذا فاز الجمهوريون في مجلس النواب أو الشيوخ، فسيقضي ذلك على جهود بايدن للحفاظ على حق الإجهاض ومزايا اجتماعية أخرى ضمن أولويات الديموقراطيين في الكونغرس، كما أنه سيفتح الباب لتحقيقات يقودها الجمهوريون من شأنها أن تلحق الضرر بالبيت الأبيض.

ويمكن لمجلس شيوخ يقوده الجمهوريون أيضا منع ترشيحات بايدن للمناصب القضائية أو الإدارية.

وإذا حصل الجمهوريون على أغلبية في مجلس النواب، فإنهم يخططون لاستخدام سقف الدين الاتحادي وسيلة ضغط للمطالبة بتخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وسيسعون أيضا إلى جعل التخفيضات الضريبية للأفراد التي أقرها ترامب في عام 2017 دائمة، وكذلك إلى حماية التخفيضات الضريبية للشركات التي حاول الديموقراطيون إلغاءها دون جدوى خلال العامين الماضيين. كما أن السيطرة على الكونغرس ستمنح الجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا، لكن من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا من تدفق الأسلحة والمساعدات الاقتصادية إلى كييف بدلا من إيقافها.

