بيلوسي «حيوانة».. وبايدن تائه!

عربيات ودوليات

وصف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بوصف بذيء وذلك في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.

وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أميركا: «لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 طعنة بشكل وحشي، لقد كان حيواناً».

وتابع الرئيس الأميركي السابق قائلاً: «قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها حيوانة كذلك»، على حد وصفه.

واتهم بيلوسي بأنها أقدمت على محاكمته مرتين «بدون سبب»، مشيراً بذلك إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول، في يناير 2021، وذلك عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي بايدن.

وسخر ترامب من الرئيس بايدن، وعرض مقطع فيديو أمام أنصاره ظهرت فيه جميع الأخطاء التي ارتكبها بايدن خلال حديثه للأميركيين، وعقب: «تصرفات بايدن تظهره تائهاً، ويبدو وكأنه لا يعرف ماذا يفعل».

