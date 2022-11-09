مالك «تويتر» حشد لصالح الجمهوريين

عربيات ودوليات

حث إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع «تويتر»، الأميركيين على اختيار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لإحداث توازن مع الديموقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن. وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها رئيس تنفيذي لواحدة من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى موقفاً صريحاً في هذا الصدد.

وقال ماسك في تغريدة أمس لمتابعيه الذين يزيد عددهم على 110 ملايين «السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين؛ لذلك أوصي بالتصويت للجمهوريين في الكونغرس، بالنظر إلى أن الرئاسة ديموقراطية».

استحوذ ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، ليشرع في إجراء تغييرات جذرية منها إقالة نصف الموظفين وخطة لفرض رسوم على علامات التحقق الزرقاء.

وقد أدى موقفه المطلق من حرية التعبير إلى تحذير بعض الجماعات من زيادة المعلومات المضللة وجعل بعض المعلنين يسحبون إنفاقهم.

وأضاف ماسك لاحقاً «أنا منفتح على فكرة التصويت للديموقراطيين مرة أخرى في المستقبل»، وقال، إنه تاريخياً كان مستقلاً وصوّت للديموقراطيين.

وانتقد ماسك إدارة بايدن والديموقراطيين لمقترحاتهم بفرض ضرائب على المليارديرات.

ويتناقض موقف ماسك هذا بشدة مع ما قاله في أبريل من أنه لكي تستحق «تويتر» ثقة الجمهور، «يجب أن تكون محايدة سياسياً».

