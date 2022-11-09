«طباخ بوتين»: تدخلنا في الانتخابات الأميركية.. وسنستمر!

عربيات ودوليات

اعترف يفغيني بريغوجين، وهو رائد أعمال يعرف بلقب «طباخ بوتين»، بسبب صلاته بالكرملين، أمس، بأنه تدخل في الانتخابات الأميركية، وقال إنه سيستمر في ذلك، مؤكدا لأول مرة اتهامات أنكرها لسنوات.

وقال بريغوجين في تصريحات نشرها متحدثون باسمه على وسائل التواصل الاجتماعي: «تدخلنا ونتدخل وسنستمر في التدخل.. بحرص، وبدقة وبشكل جراحي وبطريقتنا».

واتهم بريغوجين و12 مسؤولا وثلاث شركات روسية، بإدارة حملة سرية على وسائل الإعلام الاجتماعي، هدفها زرع السخط وتقسيم الرأي العام الأميركي قبيل انتخابات 2016 الرئاسية الأميركية.

ووجهت إليهم تهم في 2018 ضمن تحقيق المستشار الخاص، روبرت مولر، بالتدخل الروسي في الانتخابات.

وتحركت وزارة العدل الأميركية في 2020 لإسقاط التهم بحق اثنتين من الشركات المذكورة في لائحة الاتهام، وهي كونكورد للإدارة والاستشارات المحدودة وكونكورد للأطعمة، قائلة إنها توصلت إلى أن محاكمة شركة لا وجود لها في الولايات المتحدة ولا عقاب له معنى قد يلحق بها حتى في حال إدانتها، من شأنه المخاطرة بأدوات وأساليب إنفاذ القانون الحساسة.

