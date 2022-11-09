موسكو تعرض الوساطة بين طهران والرياض

عربيات ودوليات

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو جاهزة لأن تصبح وسيطا في الاتصالات بين إيران والسعودية لحل الخلافات، مؤكدا أن المشاكل الموجودة يجب حلها عن طريق الحوار. وفي تعليقه على التصعيد في العلاقات بين الرياض وطهران قال بوغدانوف: «نحن على اتصال مع أصدقائنا السعوديين والإيرانيين. نؤيد حل جميع الخلافات وسوء الفهم على طاولة المفاوضات في إطار حوار بناء». وأضاف: «كنا مستعدين دائما ونبذل جهدنا للعب دور وساطة معين، إذا طلب ذلك من قبل أصدقائنا في الرياض وطهران». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت مطلع الاسبوع أن السعودية سلمت للولايات المتحدة معلومات استخباراتية حول «هجوم إيراني وشيك» على أهداف داخل أراضيها. من جهته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الدول الغربية تثير بشكل متعمد الأجواء المناهضة لإيران، قائلة إن طهران تستعد لضرب السعودية.