بحرينيو الخارج يبدؤون التصويت في انتخابات «النواب»

عربيات ودوليات

بدأ المواطنون البحرينيون خارج البلاد، أمس، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، وذلك في 37 مقراً دبلوماسياً. وانطلقت عملية التصويت في أبوظبي، وإسلام آباد، وأنقرة، وباريس، وبانكوك، وبرازيليا، وبرلين، وبروكسل، وبغداد، وبكين، والجزائر، وجدة، والرياض، وروما، والقاهرة، وطوكيو، إلى جانب «تل أبيب»، وكوالالمبور وجاكرتا وموسكو ومومباي ونيودلهي والنجف ونيويورك وتونس والخرطوم. وسيصوت البحرينيون في الداخل لاختيار النواب الجدد، البالغ عددهم 40، في الثاني عشر من نوفمبر الحالي. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن السفير البحريني لدى مسقط، جمعة الكعبي، أن المنامة تشهد يوماً تاريخياً في مسيرتها الديموقراطية. وقال «الكعبي»: إن السفارة وفرت للطلاب وسائل النقل لإيصالهم إلى مراكز التصويت، مشيراً إلى أن الحضور كبير في اللجان. وتستمر فترة المجلس التشريعية مدة 4 سنوات منذ عقد أولى جلساته.