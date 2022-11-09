نجيب: قضايا المرأة لم تُحل بعد

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بدأ اهتمامها بالرسم منذ الصغر وهي في مرحلة الروضة حيث اكتشف والداها ومعلمتها تلك الهواية مبكرا، وكانت ترسم الأشياء والصور التي تلفت نظرها وتعجبها، وفي المرحلة الثانوية درست مقررين تربية فنية كمواد اختيارية وتعلمت فيهما أساسيات الرسم في الفحم وألوان القواش والألوان الزيتية.

الرسامة التشكيلية منى نجيب اكدت انها كانت حظيت بتشجيع كبير من الأهل والأقرباء والأصدقاء، وزملائها وزميلاتها في المجال الفني الذين لم يبخلوا عليها بنصائحهم ومعلوماتهم، مستذكرة الهدايا التي كانت تُهدى لها من أدوات فنية وألوان ولوحات الامر الذي شجعها للاستمرار.

واشارت نجيب الى أن الكثير من قضايا المرأة في الكويت لم تحل بعد، رغم إنجازاتها في المجتمع وتمكنها من الخوض في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها، وإثبات جدارتها ودورها الريادي والفعال في ميادين عديدة، واحتلالها المناصب القيادية والاشرافية بالاضافة الى العديد من المحاور التي تطرقت لها في حديثها مع «النهار» من خلال اللقاء التالي:

? من هي منى نجيب؟ حديثنا عن نفسك؟

? منى نجيب حسن، فنانة كويتية تشكيلية متخصصة في رسم البورتريه والطبيعة الصامتة بالألوان الزيتية، ومدربة معتمدة في الفنون والحرف، حاصلة على عِدّة شهادات تدريبية فنية معتمدة من الكويت على يد الفنان الكويتي أنور خورشيد، وخارج الكويت على يد فنانين عالميين وهم:

الفنان المكسيكي Omar Ortiz والفنان المكسيكي Fabiano Millaniوالفنان الإيطالي Antonio Castella Avilleira، ومشاركة في عدّة ورش فنية ومعارض في الكويت وعضو في نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية وعضو في منارة العرب للثقافة والفنون.

? متى بدأ اهتمامك بالرسم، وكيف كانت البدايات؟

? بدأ اهتمامي بالرسم منذ الصغر، وكنت في مرحلة الروضة حيث اكتشف والداي ومعلمتي هوايتي، وبعد ذلك بدأت أرسم الأشياء أمامي والصور التي تعجبني، ثم بدأت أرسم أقربائي وصديقاتي. وفي المرحلة الثانوية درست مقررين تربية فنية كمواد اختيارية وتعلمت فيهما أساسيات الرسم في الفحم وألوان القواش والألوان الزيتية، ورأيت أن الألوان الزيتية هي الخامة التي استهوتني أكثر، وشاركت في عدّة معارض تابعة لوزارة التربية باسم مدرستي وتم الاحتفاظ بأعمالي وعرضها في مباني المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية.

وفي المرحلة الأكاديمية والتي هي نفسها مرحلة التوظيف عمِلت على عدّة لوحات خاصة لي ولأقاربي، وأيضاً لجهة عملي حيث إنني كنت أعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والطفولة - قسم نوادي الأطفال، وكنت مشرفة القسم الفني في إحدى النوادي، وشاركت باسم وزارة الشؤون الاجتماعية بعدّة معارض في الكويت وخارجها بأعمال فنية ولوحات.

بعد ذلك توقفت عن الرسم لعدّة سنوات بسبب ظروف عديدة منها رعاية أطفالي والاعتناء بهم وبدراستهم، وانشغالي ما بين العمل والأسرة.

وعاودت بعدها الرسم بهدف التمرين لاسترجاع مهاراتي بتدريبات خاصة وكان ذلك في عام 2016 وبعد متابعتي للعديد من الفنانين والفنانات في الكويت والخليج والوطن العربي بمواقع التواصل الاجتماعي، مما أعطاني الدافع للعودة لهوايتي التي طالما عشقتها. وفي عام 2017 بدأت بشكل فعلي وسجلت في دورات لتعليم أساسيات رسم البورتريه الزيتي عند الفنان الكويتي أنور خورشيد، وكانت انطلاقتي من هنا.

? مع ظهور هوايتك ودخولك عالم الرسم، هل واجهتي تحبيطاً أم تشجيعاً ممن حولك من أهلك وأصدقائك؟

? لم أواجه أي تحبيط، بل بالعكس كان هناك تشجيع عظيم ممن هم حولي من أهل وأقرباء وأصدقاء، وأيضاً زملاء وزميلات في المجال الفني وأفادوني بنصائحهم ومعلوماتهم. كما أنني لا أنسى الهدايا التي كانت تُهدى لي من أدوات فنية (ألوان ولوحات وغيرها) كتشجيع لي بالاستمرار.

? هل توجهين رسائل معينة أو أفكاراً إلى المجتمع من خلال رسوماتك؟

? لا، لكن قد تُوجّه بعض الرسائل الإيجابية للبعض دون قصد منّي، مما يُسعدني ذلك كثيراً.

? الرسم يحتاج إلى أدوات ولوحات وألوان وغيرها، فهل تعتبر تلك الهواية مكلفة مادياً؟

? برأيي يستطيع أي فنان أو رسام أن يُبدع بأبسط الأدوات حتى لو كان قلم رصاص، لكن لا يعني ذلك أنها هواية غير مُكلفة، بل بالعكس هي مكلفة مادياً ويعتمد ذلك أيضاً على الخامات المستخدمة في الرسم وجودتها، فمثلاً الرسم بالألوان المائية يحتاج أدوات وخامات أقل، كما أنها تختلف بالأسعار والجودة عن أدوات الرسم بالألوان الزيتية.

ومن ناحية أخرى هناك بعض الدول لا تتوافر فيها جميع الأدوات فيضطر الفنان لطلبها من خارج البلاد وهذا مكلف أيضاً. وبالنسبة لي لا أحبذ استخدام ألوان أو لوحات أو مواد رديئة الجودة، فأنا أعتز بجميع لوحاتي ويهمني أن تدوم بجودتها أطول مدة ممكنة، كما أن توفّر الأدوات اللازمة ذات الجودة عامل نفسي مهم جداًّ في العمل على لوحة سواء كانت خاصة أو طلبية. وهو عامل مهم جداًّ إذا عُرضت اللوحات للبيع، فهذا يؤثر على سمعة الفنان أو الرسام في وقتنا الحالي.

? هل تمكنت من الاستفادة من هوايتك وتحويلها إلى (بزنس)؟

? نعم، تمكنت منها باستقبال طلبات خاصة من الكثير بعد تمكني من رسم البورتريه الواقعي، وتقديم الدورات الخاصة لتعليم أساسيات رسم البورتريه الزيتي بأكثر من أسلوب حسب طلب المتدربات مما يعود علي بأرباح مادية.

? بما أنك مدربة معتمدة هل تقدمين دورات للراغبين بتطوّر هواياتهم وتعلم الرسم، وهل لديك معهدك الخاص، وما هي الدورات التي قدمتيها داخل وخارج الكويت؟

? نعم، قدّمت دورات خاصة لمتدربات داخل الكويت، ونصائح ومعلومات فنية لزميلات لي في مجال الرسم داخل وخارج الكويت. ليس لدي معهد خاص، لدي مرسمي الخاص في منزلي أستضيف فيه متدربات بأوقات تناسبهن وتناسبني، وأقدم أحياناً خارج مرسمي بكافيهات قريبة منهن لتسهيل حضورهن.

? بالنسبة لفئة الشباب من البنات والأولاد هل ترين أن لهم اهتماماً كبيراً بالرسم، وأي فئة منهم تهتم أكثر؟

? نعم، أرى اهتماماً كبيراً لفئة الشباب بالرسم، لكن أرى البنات يهتمون أكثر وأعتقد أن ذلك بسبب أن الأولاد خاصةً من فئة الشباب يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وفي الألعاب الالكترونية وممارسة الرياضة والتنزه .. إلخ! ولا يعطون لهوايتهم وتطويرها الوقت والاهتمام المطلوب.

? نرى أحياناً معارض لفنانين ورسامين وتشكيليين، فهل شاركتي في تلك المعارض؟

? نعم، شاركت بمعارض فنية منذ بداياتي كما ذكرت سابقاً وكانت تابعة لوزارتي «التربية» و«الشؤون الاجتماعية»، كما شاركت بمعرض الربيع التشكيلي الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بأغسطس 2019.

وشاركت في ملتقى ومعرض منارة العرب الدولي الإلكتروني الثاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي في سبتمبر 2020.

? كيف يحصل الرسامون في الكويت على دعم من القطاع الخاص أو العام أو الأفراد كتشجيع لهم؟

? أرى أن هناك تقصيراً في دعم الرسامين بالكويت من القطاعين الخاص والعام ومن الأفراد أيضاً، وأتمنى دعم هذه الفئة من الموهوبين وخاصةً فئة الشباب، وتوفير الفرص اللازمة لهم لتطوير هواياتهم والظهور على الساحة الفنية، وتوفير أماكن مهيأة ومجهزة وتتسع للجميع بممارسة هذه الهوايات مما يسهم بإتاحة الفرصة لتوفير أجواء تساعد على الإبداع والتميز والنهوض بالمجال الفني في الكويت.

? هناك أنواع عديدة من مدارس الرسم مثل النحت والفن التشكيلي وغيره، فأيهما أقرب لك شخصياً وللرسامين والفنانين في الكويت والخليج؟

? الأقرب لي شخصياًّ هو الفن التشكيلي، وبالنسبة للرسامين والفنانين في الكويت والخليج فتتنوع ميولهم ما بين المدارس الفنية جميعها وباختصاصاتها.

? كيف ترين قضايا المرأة من منظورك الشخصي وكفنانة؟ وهل المرأة في الكويت حاصلة على حقوقها كاملة أم ينقصها الكثير؟

? أرى أن الكثير من قضايا المرأة في الكويت لم تحل بعد، رغم إنجازاتها في المجتمع وتمكنها من الخوض في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها، وإثبات جدارتها ودورها الريادي والفعال في ميادين عديدة، واحتلالها المناصب القيادية والاشرافية، إلاّ أننا لا ننكر التقدم الواضح ولكنه بطيء في حصول المرأة على بعض الحقوق، ومازالت ينقصها الكثير.

? كلمة أخيرة.

? أولاً الشكر لله -عز وجل- على هذه الهواية التي وهبني إياها وتوفيقي فيها، ثانياً أشكرك أستاذ عبدالله على هذا الحوار اللطيف، وسعيدة جداًّ باهتمام صحيفتكم بالفنانين والفنانات التشكيليين وإتاحة الفرصة لهم بالتعريف عن أنفسهم، ونشر أخبارهم وخبراتهم، متمنية لكم دوام التألق والتميز.

