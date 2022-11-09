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في حفلين يومي 24 و25 الشهر الحالي بـ «أرينا الكويت»

«ليلة عُمر» تجمع تامر وإليسا للمرة الأولى.. وأنغام ونبيل شعيل

نهى أحمد حنيفة
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الأربعاء 09 نوفمبر 2022

ضمن حفلات وفعاليات شركة ليلة عُمر للانتاج الفني يقام في الكويت يوم 24 من شهر نوفمبر الحالي نجم الجيل تامر حسني والنجمة اللبنانية إليسا في حفل جماهيري يقام للمرة الاولى هناك من خلال شركة ليلة عُمر وهذا الخبر أسعد عشاقهما ومحبيهما في الكويت والخليج وفي يوم 25 تقام حفلة أخرى تجمع كلا من أنغام ونبيل شعيل.

ونظراً لأهمية هذا الحدث تحدث رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالعزيز الزيدي قائلاً: نحن حريصون كشركة ليلة عُمر على أن نتعاون مع كبار المطربين والمطربات في الخليج والعالم العربي، وتقديم حفلات غنائية بشكل مختلف عن باقي الحفلات الأخرى، واكمل نظرا لضخامة هذا الحفل كنا حريصين على خروجه بالشكل الذي يليق بجماهيرية هذين المطربين، بحيث لا يكون الحفل مجرد حدث غنائي فقط، وإنما تصاحبه متعة بصرية وإبهار بمعنى الكلمة للحضور الذين سيتواجدون في قاعة الأرينا.

واضاف ايضا: من أجل ذلك استعنا بأحدث التقنيات الحديثة من دبي لكي تناسب فكرة تصميم ديكور المسرح والذي سيكون مفاجأة للجميع من خلال تصميم هو الأول من نوعه في الكويت، لافتا الى أن هذا الحفل سيشهد العديد من المفاجآت لجمهور النجميين.

من جانب اخر كشف الزيدي عن حفل يقام في اليوم التالي مباشرة من حفل حسني واليسا وتحديدا يوم 25 والذي يضم النجمة المصرية أنغام والنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل حيث قال: هذا الحفل يضم دويتو جميلا بين نجمين كبيرين لهما عشاقهما في كل مكان، حيث التقيا معا من قبل في حفل غنائي سابق، وأكمل: نحن في هذا الحفل حرصنا على الجمع بين الطرب الكلاسيكي الجميل متمثلا في النجمة أنغام، وبين الطرب الخليجي المميز متمثلا في نجمنا الكبير نبيل شعيل، كاشفا عن أن مسرح الأرينا يستوعب عددا يفوق الخمسة آلاف شخص.
وأنهى الزيدي كلامه، قائلا: بخلاف هذين الحفلين، نرتب حاليا لحفل جديد سيكون مفاجأة لجمهورنا، وسنعلن عن تفاصيله في القريب العاجل.


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