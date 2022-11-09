هدى حسين تروِّج لـ «عودة خالتي»

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روَّجت الفنانة هدى حسين، لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم عودة خالتي، الذي بدأت تصوير مشاهده تمهيداً لعرضه قريباً وشاركت هدى حسين، متابعيها صورة جديدة من كواليس المسلسل ، عبر حسابها على انستغرام، واكتفت بكتابة اسم المسلسل كتعليق على الصورة دون كتابة أي تفاصيل آخرى تتعلق بالعمل.

ولاقى منشور هدى حسين تفاعلاً كبيراً من قبل جمهورها، الذين أعربوا عن حماسهم الشديد للعمل بمجموعة من التعليقات، انيقة دائما وابداً موفقة.. صباح السعادة ملكة الفن الكويتي الراقية بذوقها وجمالها كلنا شوق لمشاهدة المسلسل والاستمتاع بأحداثه.

ويضم العمل عدداً من نجوم الخليج، على رأسهم سحر حسين، قحطان القحطاني، فرح الصراف، عبد الله البلوشي، نورا.

على جانب آخر شاركت الفنانة هدى حسين مؤخرا في مسلسل ست الحسن الذي انتهى عرض حلقاته على منصة شاهد vip، واعتلى وقتها ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد الاشادة الكبيرة التي حظي بها بسبب قصته وأحداثه المشوقة، حيث ينتمي المسلسل لنوعية أعمال التشويق التي تحكي قصصاً عن الجريمة، كما يناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية.

وضم العمل عدداً من النجوم، على رأسهم عبد المحسن النمر، هند البلوشي، أحمد الجسمي ، سعاد علي، سحر حسين وعدداً آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد شمش وعلي شمس ومن إخراج باسم شعبو.

ودارت أحداثه حول الدكتورة عبلة الفنانة هدى حسين التي ترأست مؤسسة طبية وعائلية وتضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل.

