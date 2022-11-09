داليا مبارك أعلنت انفصالها عن زوجها

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فاجأت المطربة السعودية داليا مبارك الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 7 سنوات من مدرب الملاكمة الأميركي الهيم ستاركس بعد قصة حب أثارت ضجة حول هوية الأخيروقالت في لقاء تلفزيوني على هامش حفل ضيافة الذي أقيم في دبي: اخترنا انا وياه كل واحد فينا اتجاه في الحياة.

كما أضافت فيه شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات، وكانت 7 سنوات حلوين قربنا فيهم من بعض اتعلمنا فيهم من بعض، وجبنا بناتنا لي لي وجاز. وحول سبب الانفصال عن زوجها رغم قصة الحب التي جمعت بينهما، قالت داليا مبارك: وصلت لقناعات في حياتي أن في التخلي حب، لما تتخلين عن الحب يكون فيه حب.

كذلك أكدت داليا مبارك استمرار الحب والاحترام بينها وبين زوجها من أجل تربية بناتها في بيئة متزنة، مشيرة إلى أنها تعلم جيداً أنه ما زال فخوراً بنجاحها، كما أنها فخورة به.

