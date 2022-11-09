المطيري: «زين» سبّاقة في دعم الرياضة

محلية

قال نائب رئيس اتحاد الكرة هايف المطيري خلال الحفل الخاص الذي نظمته «زين» للإعلان عن شراكتها مع الاتحاد: «زين» دائماً

سباقة بدعم الرياضة الكويتية، واليوم نحن سعداء بهذه الشراكة التي ستُسهم في تحقيق رؤية الاتحاد الجديدة للأخذ بالكرة الكويتية إلى مستويات جديدة، ونحن في الاتحاد سعداء برفع قيمة جائزة بطل دوري زين إلى 100 ألف د.ك، بالإضافة إلى جائزة الوصيف 60 ألف د.ك وجائزة المركز الثالث 40 ألف د.ك، وهو نتاج وثمرة الشراكة الجديدة بين الاتحاد وزين».

وأضاف المطيري بقوله: «نحث مؤسسات القطاع الخاص المختلفة أن تحذوا حذو زين في مثل هذه الاسهامات الكبيرة التي

من شأنها أن ترفع من مستوى الرياضة الكويتية، فللقطاع الخاص دور كبير ومهم في التعاون مع القطاع العام للنهوض بمُختلف قطاعات الدولة الحيوية ومنها قطاعي الشباب والرياضة».

وتحرص زين على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية الرسمية في الدولة

بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور هام وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت.

وأكدت «زين» أن رعايتها للدوري الكويتي جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر أيضاً برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية.

