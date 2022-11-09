غارسيا بطلة « دبليو تي ايه»

دوليه

أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة سادسة عالمياً، لقب بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات التنس، للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة 7-6 (7-4) و6-4 أول من أمس في تكساس.

واصبحت ابنة مدينة ليون البالغة 29 عاماً ثاني فرنسية تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، بعد أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

وهذا اللقب الأهم لغارسيا في مسيرتها، فيما اخفقت سابالينكا (24 عاماً) في احراز اللقب الشخصي الحادي عشر. وعوّلت اللاعبتان على ارسالهما القوي، في مباراة متقاربة المستوى في فورت وورث في تكساس الأميركية. أخذت غارسيا المبادرة في المجموعة الأولى من خلال الشوط الفاصل (تاي بريك).

ولم تخسر أي من اللاعبتين ارسالها في المجموعة الأولى. واستفادت غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقدّم 4-2 في تاي بريك، ثم خطأ مزدوج قبل ان تعزّز الفارق إلى 6-2 في طريقها لحسم المجموعة.

وعانت سابالينكا من كسر على ارسالها مطلع المجموعة الثانية، فكان

حاسماً لأن غارسيا بنت عليه وحافظت على تقدمها حتى النهاية 6-4. وكانت غارسيا تخطت في نصف النهائي اليونانية ماريا ساكّاري، فيما حققت سابالينكا مفاجأة بتفوقها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

