برشلونة يصطدم بمان يونايتد في «الدوري الأوروبي»

دوليه

سحبت أول من أمس قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة أبرزها بين برشلونة الإسباني ومان يونايتد الإنكليزي.

ولاقت قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي اهتماماً كبيراً بسبب تواجد العديد من الأندية الكبرى القادمة من دوري أبطال أوروبا مثل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا بالإضافة إلى الفرق التي لم تتمكن من التأهل كمتصدرة مثل مان يونايتد الإنكليزي. وسيترقب عشاق كرة القدم عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب كامب نو في حال استمراره مع مان يونايتد حتى موعد المباراة.

وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ. ويقام الملحق المؤهل في 16 و23 فبراير المقبل. أما الأندية التي ضمنت تواجدها في ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بسبب تصدرها لمجموعاتها فهي: آرسنال الإنكليزي، فنربغشه التركي، ريال بيتيس الإسباني، سان جيلواز البلجيكي، ريال سوسييداد الإسباني، فاينورد الهولندي، فرايبورغ الألماني، فرنسفاروشي المجري. جاءت القرعة كاملة على النحو التالي، برشلونة مع مان يونايتد، يوفنتوس الإيطالي مع نانت الفرنسي، سبورتينغ البرتغالي مع ميتيلاند الدنماركي، شاختار دونيتسك الأوكراني مع رين الفرنسي، أياكس الهولندي مع أونيون برلين الألماني، باير ليفركوزن الألماني مع موناكو الفرنسي، إشبيلية الإسباني مع بي اَيندهوفن الهولندي، سالسبورغ النمسوي مع روما الإيطالي.

