فاسكيز يهاجم التحكيم

دوليه

شن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، هجوما على التحكيم عقب الخسارة من رايو فاليكانو 2-3 أول من امس.

وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لا أعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء تمت إعادتها بسبب تقدم كورتوا أم دخول اللاعبين للمنطقة، لكن يجب أن يتحلى الحكام بالصرامة نفسها في جميع المباريات». وتصدى كورتوا لركلة الجزاء التي احتسبت ضد ريال مدريد، قبل أن يقرر الحكم إعادتها لتسكن الشباك في المرة الثانية، وتمنح فاليكانو الانتصار. وأضاف: «لقد كانت مباراة صعبة، والخصم تقدم في وقت مبكر جدا، وقمنا بالتعديل والتقدم لكن ذلك استمر 5 دقائق، والتعادل كان ضربة نفسية قبل الاستراحة بين الشوطين». وتابع: «في الشوط الثاني ركلة الجزاء وضعت رايو فاليكانو في المقدمة، وأتيحت لهم فرصتان، وكان من الصعب علينا التعادل». وأتم: «كان من الصعب علينا اللعب بطريقتنا، ورايو فاليكانو لعبوا بطريقة جيدة للغاية».

