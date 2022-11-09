كلوب عن مواجهة ريال: لدينا «أنفيلد»

دوليه

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن سجل ريال مدريد في دوري الأبطال هو «الأفضل على الإطلاق»، مشيرا إلى أن مواجهته في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تثير الحماس.

وقال في تصريح صحافي: «أول ما لدي لأقوله عن هذه القرعة أن هذا دوري الأبطال. إنها مواجهة تعبر عن البطولة وتثير حماسنا». وأضاف: «أعرف أننا لعبنا ضد ريال مدريد في نهائيين بالبطولة ولكننا لم نلتق كثيرا في دور إقصائي من ذهاب وإياب وعلينا أن نتحفز لهذا».

وزاد: «سجل ريال مدريد هو الأفضل. نعرف ذلك ولكننا نعرف أن سجلنا ليس سيئا. كما أن لدينا أنفيلد والكل يعرف ما يعنيه». وواصل: «هذه المواجهة مثيرة للحماس. ما زال أمامنا عدة أشهر، ولكننا نتخيل لكي نرى كيف ستكون أجواء الذهاب والإياب». وأتم: «يتبقى الكثير على لعب المباراة، لكن هذه القرعة منحتنا شيئا مميزا يثير حماسنا».

